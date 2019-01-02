نتنياهو: نقل سفارة البرازيل للقدس مقابل بيعها طائرات مسيرة





وأشار المسؤول إلى أن هذه الطائرات المسيرة قادرة على تشخيص وجوه وتصليب معلومات من خلال مخزون معلومات خاص خلال مطاردة "مشتبهين"، في إشارة إلى فلسطينيين، وشهد هذا الشارع عمليات وإلقاء حجارة.

رام الله - دنيا الوطنسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال زيارته الحالية للبرازيل إلى إقناع الرئيس البرازيلي، جائير بولسونارو، بأن ينقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس، وفي المقابل تزود إسرائيل البرازيل، بخبرات ومعلومات وعتاد في مجال الأمن الداخلي، حسبما ذكرت صحيفة (هآرتس) الثلاثاء.ونقلت الصحيفة عن مسؤول سياسي إسرائيلي يرافق نتنياهو في زيارته للبرازيل، قوله: إن إسرائيل بحثت مع لولسونارو بيع البرازيل طائرات مسيرة صغيرة وكبيرة، وأن إسرائيل لن تقيد البرازيل باستخدام هذه الطائرات في المجال المدني، مثل الشرطة. وقال المسؤول نفسه إنه "تحدث في البرازيل جرائم قتل أكثر من إسرائيل بثلاثين مرة".وأضاف المسؤول الإسرائيلي إن الطائرات المسيرة الصغيرة، التي قد تباع للبرازيل، سيبدأ استخدامها خلال شهر كانون الثاني/يناير الحالي في شارع رقم 443 بين القدس وتل أبيب، وهو أحد الشوارع المركزية في إسرائيل، ويقع قسم كبير منه في أراضي الضفة الغربية.