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بتمويل من ولي العهد.. إنشاء أول كنيسة للأقباط الأرثوذكس بالسعودية

بتمويل من ولي العهد.. إنشاء أول كنيسة للأقباط الأرثوذكس بالسعودية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (عربي 21)، إن مقربين من الكنيسة المصرية، أكدوا أن الحكومة المصرية، اتفقت مع شركة المقاولون العرب، لإنشاء أول كنيسة تتبع الأقباط الأرثوذكس، بالمملكة العربية السعودية، على أن يتحمل ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، تكاليف إنشاء الكنيسة كاملة.

ونقل الموقع، عن خبراء قولهم: إن مسؤولي الكنيسة، قدموا للحكومة المصرية، تصميماً للكنيسة المقترحة، واقترحوا في البداية أن تقوم شركة أوراسكوم تليكوم التي يمتلكها رجل الأعمال المسيحي نجيب ساويرس بتنفيذها.

واستدرك الموقع: "إلا أن الحكومة المصرية، فضلت إسنادها للمقاولين العرب، باعتبارها الأكثر تنفيذاً للمشروعات الحكومية الخاصة بدور العبادة".

وحسب الموقع، فإن الراهب في كنيسة مسطرد، القمص عبد المسيح بسيط، الذي يعدّ أحد المقربين من الأنبا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريك الأقباط الأرثوذكس، أكد أن المسؤولين السعوديين يفاضلون بين الرياض ومنتجع نيوم في تبوك، لإنشاء الكنيسة المرتقبة، والتي لن تكون الأخيرة خلال الفترة المقبلة.

وحسب الموقع، تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع إعلان الحكومة المصرية في اليوم الأخير من 2018، تقنين أوضاع 80 كنيسة و88 مبنى اجتماعياً، بإجمالي 168 كنيسة ومبنى، ليصل عدد الكنائس والمباني التي تم توفيق أوضاعها خلال 2018 إلى 508 منشآت، من إجمالي 627 كنيسة ومبنى تم تقنين أوضاعها منذ بدء عمل لجنة تقنين أوضاع الكنائس المخالفة عام 2016.

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