بسبب "الضمان".. النقابات المهنية تُعلن إضراباً شاملاً منتصف الشهر الجاري





وقال: إنه قام بالمراسلة حسب الأصول، ولم يتم الرد عليه مطلقاً، وأنه أعلن إضرابه، وحرصاً منه على تنفيذ توجيهات الرئيس بخصوص التعديلات على القرار بقانون للضمان الاجتماعي، وبموافقة كافة الأطراف، والذي ضربته الحكومة بعرض الحائط.

رام الله - دنيا الوطنأعلن المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في الضفة الغربية، أن يوم الخميس العاشر من كانون الثاني/ يناير المقبل، سيتم تعليق الدوام من الساعة 12 حتى الساعة 1 ظهراً، كما سيكون هناك إضراب شامل في 15 من هذا الشهر، بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبهم فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي.ودعا المجلس التنسيقي في بيان له، كافة منتسبي النقابات والاتحادات المهنية والقطاعية إلى الالتزام بالإضراب، كما دعا منتسبيه للمشاركة بكافة الفعاليات الهادفة لتحقيق مطالبنا.وكان المجلس أصدر بياناً قبل يومين نوّه به إلى عدم استجابة الحكومة، واللجنة الوزارية المكلفة للغة الحوار الملتزمين بها من أجل تحقيق الأهداف.