شؤون فلسطينية

بسبب "الضمان".. النقابات المهنية تُعلن إضراباً شاملاً منتصف الشهر الجاري

بسبب "الضمان".. النقابات المهنية تُعلن إضراباً شاملاً منتصف الشهر الجاري
مسيرات الضمان
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المجلس التنسيقي للنقابات والاتحادات المهنية والقطاعية في الضفة الغربية، أن يوم الخميس العاشر من كانون الثاني/ يناير المقبل، سيتم تعليق الدوام من الساعة 12 حتى الساعة 1 ظهراً، كما سيكون هناك إضراب شامل في 15 من هذا الشهر، بسبب عدم استجابة الحكومة لمطالبهم فيما يتعلق بقانون الضمان الاجتماعي.

ودعا المجلس التنسيقي في بيان له، كافة منتسبي النقابات  والاتحادات المهنية والقطاعية إلى الالتزام بالإضراب، كما دعا منتسبيه للمشاركة بكافة الفعاليات الهادفة لتحقيق مطالبنا.

وكان المجلس أصدر بياناً قبل يومين نوّه به إلى عدم استجابة الحكومة، واللجنة الوزارية المكلفة للغة الحوار الملتزمين بها من أجل تحقيق الأهداف.

وقال: إنه قام بالمراسلة حسب الأصول، ولم يتم الرد عليه مطلقاً، وأنه أعلن إضرابه، وحرصاً منه على تنفيذ توجيهات الرئيس بخصوص التعديلات على القرار بقانون للضمان الاجتماعي، وبموافقة كافة الأطراف، والذي ضربته الحكومة بعرض الحائط.

أخبار ذات صلة

الإسلامية المسيحية تحذر من عاقبة إسكات الأذان بالقدس المحتلة

الإسلامية المسيحية تحذر من عاقبة إسكات الأذان بالقدس المحتلة

أم لثمانية أطفال.. &#34;الشاباك&#34; يعتقل 3 غلمان بتهمة قتل عايشة الرابي

أم لثمانية أطفال.. "الشاباك" يعتقل 3 غلمان بتهمة قتل عايشة الرابي

المطران حنا لغزة ورام الله: كفانا انقسامات والقدس تَضيع من أيدينا

المطران حنا لغزة ورام الله: كفانا انقسامات والقدس تَضيع من أيدينا

البردويل: المصالحة &#34;مستحيلة&#34;.. والأمر ليس على مزاج &#34;عباس&#34; ومن معه

البردويل: المصالحة "مستحيلة".. والأمر ليس على مزاج "عباس" ومن معه

الشرطة تَكشف قضيتي ابتزاز عبر (فيسبوك) في طوباس.. وثالثة لتهديد وتشهير بالخليل

الشرطة تَكشف قضيتي ابتزاز عبر (فيسبوك) في طوباس.. وثالثة لتهديد وتشهير بالخليل

بدران: وصف أبو مازن لغزة بـ&#34;الجواسيس&#34; سابقة خطيرة ومن يريد تنظيم انطلاقة فليلتزم بالقوانين

بدران: وصف أبو مازن لغزة بـ"الجواسيس" سابقة خطيرة ومن يريد تنظيم انطلاقة فليلتزم بالقوانين

زكي: تصريحاتي حول إيران حقائق وفتح ذائبة بين اللجنة التنفيذية والحكومة والسلطة

زكي: تصريحاتي حول إيران حقائق وفتح ذائبة بين اللجنة التنفيذية والحكومة والسلطة

قبل شهرين من رحيله.. ليبرمان كشف للفلسطينيين ملامح (صفقة القرن) ودولة غزة

قبل شهرين من رحيله.. ليبرمان كشف للفلسطينيين ملامح (صفقة القرن) ودولة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تحذر من عاقبة إسكات الأذان بالقدس المحتلة

الإسلامية المسيحية تحذر من عاقبة إسكات الأذان بالقدس المحتلة

المطران حنا لغزة ورام الله: كفانا انقسامات والقدس تَضيع من أيدينا

المطران حنا لغزة ورام الله: كفانا انقسامات والقدس تَضيع من أيدينا

بسبب &#34;الضمان&#34;.. النقابات المهنية تُعلن إضراباً شاملاً منتصف الشهر الجاري

بسبب "الضمان".. النقابات المهنية تُعلن إضراباً شاملاً منتصف الشهر الجاري

فجرًا: قوات الاحتلال تعتقل 15 شابًا من محافظات الضفة

فجرًا: قوات الاحتلال تعتقل 15 شابًا من محافظات الضفة

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أجواء باردة وفرصة كبيرة لسقوط أمطار مساء اليوم

أجواء باردة وفرصة كبيرة لسقوط أمطار مساء اليوم

الشرطة تنجز 4236 قضية الاسبوع الماضي

الشرطة تنجز 4236 قضية الاسبوع الماضي

الرفاعي: الرئيس ابو مازن سيظل ثابتاً على الثوابت في مواجهة الغطرسة الامريكية والاسرائيلية

الرفاعي: الرئيس ابو مازن سيظل ثابتاً على الثوابت في مواجهة الغطرسة الامريكية والاسرائيلية

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

هيفاء وهبي تستنسخ فستان رانيا يوسف الفاضح.. والجمهور: &#34;خلي بالك من البطانة&#34;

هيفاء وهبي تستنسخ فستان رانيا يوسف الفاضح.. والجمهور: "خلي بالك من البطانة"

شيرين تثير الجدل في 3 ثوان فقط.. شاهد ماذا فعلت؟

شيرين تثير الجدل في 3 ثوان فقط.. شاهد ماذا فعلت؟

سعد الصغير من سوريا: &#34;أنا الأسد أهو&#34;

سعد الصغير من سوريا: "أنا الأسد أهو"

&#34;لا جسم ولا خصر ولا أنوثة&#34;.. سخرية من فيفي عبده بعد عودتها للرقص

"لا جسم ولا خصر ولا أنوثة".. سخرية من فيفي عبده بعد عودتها للرقص

&#34;تَعَرَّت في مصر من تحت وبلبنان من فوق&#34;..رانيا يوسف بفستان جريء مجددًا

"تَعَرَّت في مصر من تحت وبلبنان من فوق"..رانيا يوسف بفستان جريء مجددًا

ليلى علوي: هذا سر جمالي

ليلى علوي: هذا سر جمالي

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

تسريبات &#34;ديلي ستار&#34;: ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

تسريبات "ديلي ستار": ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

عربي

نائب لبناني يُطالب بوتين بحماية أجواء بلاده من إسرائيل

نائب لبناني يُطالب بوتين بحماية أجواء بلاده من إسرائيل

لاحتواء الأزمة.. السودان تُقر سياسات جديدة لعام 2019

لاحتواء الأزمة.. السودان تُقر سياسات جديدة لعام 2019

بجملة تُشعل حماسهم.. الملك سلمان يُفاجئ اللبنانيين

بجملة تُشعل حماسهم.. الملك سلمان يُفاجئ اللبنانيين

صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم

صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم