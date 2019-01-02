مسؤول أمريكي: ترامب متورط مع السعودية وروسيا بقضية الانتخابات الرئاسية

رام الله - دنيا الوطن

قال المدعي الفيدرالي السابق في نيويورك، دانييل غولدمان، إنه يعتقد أن تآمر روسيا، وتدخلها في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليست الجريمة الأخطر، التي يحقق فيها المحقق الخاص روبرت مولر.







وحسب غولدمان، في تصريحات له لقناة (NBC) الأمريكية، فإن جوهر التحقيق هو مسألة ما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد اتخذ القرارات السياسة الخارجية، خاصة فيما يتعلق بروسيا، والمملكة العربية السعودية، لأسباب مالية شخصية، وليس لأجل المصلحة العظمى للبلاد.

مولر بشأن روسيا، بأنه "حملة اضطهاد"، ونعت محاميه الخاص السابق مايكل كوهين على (تويتر) يوم الأحد "بالجرذ" لتعاونه مع ممثلي الادعاء، كما اتهم أيضاً ضباط مكتب التحقيقات الاتحادي باقتحام مكتب كوهين، بينما كانوا يتصرفون في حقيقة الأمر بموجب أمر تفتيش.



وصدر حكم بالسجن ثلاث سنوات على كوهين يوم الأربعاء الماضي، في جرائم، منها دفع أموال لشراء صمت امرأتين والتكتم على علاقتهما بترامب، في انتهاك لقوانين الحملات الانتخابية قبل اقتراع 2016، حيث قال كوهين: إن ترامب هو من أصدر له الأمر بذلك.



وقال غولدمان: "ما نتعلمه هو أنه ربما كانت هناك مؤامرة أكبر بكثير لإعفاء روسيا من العقوبات، إما مقابل الأعمال الشخصية والمزايا المالية أو مقابل المساعدة في الحملة".وأشار غولدمان، إلى أنه لهذا السبب وغيره يرى العديد من الخبراء القانونيين، أن فريق مولر قد حصل بالتأكيد على العديد من الإقرارات الضريبية والسجلات التجارية لترامب، وهو يتعامل مع الصفقات السابقة، ولا سيما معاملاته الأجنبية.وقالت (NBC): لذا فقد أصبح من المفترض أن يكون ترامب أول رئيس منذ 40 عاماً، يحجب عوائده الضريبية عن الجمهور، ولكن أيضاً أول رئيس يتم فحصها، على الأرجح ، من قبل فريق من خبراء مصلحة الضرائب، ومكتب التحقيقات الفيدرالي.ووصف ترامب التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت