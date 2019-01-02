مُجدداً.. ترامب يتطلع للقاء الزعيم الكوري الشمالي والأخير يرد

رام الله - دنيا الوطن

أعرب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن تطلعه للقاء الزعيم الكوري الشمالي، كيم جونغ أون، وذلك بعد أن أكد أون جاهزيته للقاء في أي وقت كان.





وقال ترامب في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، الأربعاء: "أتطلع للقاء الرئيس كيم، الذي يدرك جيداً أن كوريا الشمالية تمتلك إمكانات اقتصادية هائلة"، وفق ما أوردت (روسيا اليوم).



وأعرب كيم عن استعداده "للجلوس مرة أخرى مع الرئيس الأمريكي في أي وقت"، لافتاً إلى أنه "سيبذل جهوداً للخروج بنتيجة، سيرحب بها المجتمع الدولي".وكان كيم قد عقد قمة تاريخية مع ترامب بسنغافورة في حزيران/ يونيو العام الماضي، وأعلن خلالها التزامه بنزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية.