بجملة تُشعل حماسهم.. الملك سلمان يُفاجئ اللبنانيين

رام الله - دنيا الوطن

نشر الصحفي اللبناني، نوفل ضو، تفاصيل حوار قصير دار بينه وبين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، خلال استقبال الملك ضيوف مهرجان الجنادرية بقصر اليمامة.



وأوضح ضو، عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر)، أنه قال للملك: "لبنان يتطلع إليكم!"، فأجاب بكل وقار وحزم: "اللبنانيون في قلبي، ولبنان في وجداني"، وفق ما أوردت وكالة (سبوتنك) للأنباء.وكان رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، قال: إن السعودية ستساعد لبنان اقتصادياً بمجرد تشكيل حكومة جديدة، مضيفاً: "بمجرد أن نشكل الحكومة، سترون السعودية تتخذ بعض الخطوات الجادة باتجاه لبنان ومساعدته اقتصادياً".وأضاف الحريري: "العلاقات جيدة مع المملكة، وهناك عدد من الاتفاقات التي سيتم توقيعها مع المملكة فور تشكيل الحكومة".