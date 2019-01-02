دولي

مباحثات إسرائيلية أمريكية مع هندوراس لنقل سفارة الأخيرة للقدس

مباحثات إسرائيلية أمريكية مع هندوراس لنقل سفارة الأخيرة للقدس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (واللاه) الإسرائيلي، إن هندوراس تُجري مباحثات مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية، فيما يتعلق بنقل سفارة بلادها إلى مدينة القدس.

وحسب الموقع، فقد عقدت جلسة مباحثات أولية بهذا الخصوص في البرازيل، لافتاً إلى أنه تم الاتفاق على فتح سفارات للبلدين في تيجوسيجاليا والقدس.

وقالت هندوراس وإسرائيل والولايات المتحدة، في بيان مشترك، إن هندوراس تجري محادثات مع إسرائيل، وتشارك فيها الولايات المتحدة، بهدف فتح سفارة لها في القدس، في وقت تسعى فيه الدولة الصغيرة الواقعة بأمريكا الوسطى للسير على خطى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التي لاقت انتقادات كثيرة.

وعقد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ورئيس هندوراس خوان أورلاندو هرنانديز، اجتماعاً في العاصمة البرازيلية على هامش مراسم تنصيب جاير بولسونارو المنتمي لتيار اليمين رئيساً للبرازيل.

وقالت الدول الثلاث في بيان مشترك إنها اتفقت على عقد اجتماعات في عواصم بلادهم "لدفع عملية اتخاذ القرار بفتح سفارتين في تيجوسيجاليا (عاصمة هندوراس) والقدس"، بالإضافة إلى "تعزيز العلاقات السياسية وتنسيق التعاون التنموي في هندوراس".

وهرنانديز الذي يميل إلى اليمين هو آخر زعيم حتى هذه اللحظة يدرس اتباع القرار الذي اتخذه ترامب بنقل السفارة الأميركية من تل أبيب إلى مدينة القدس، وهو ما أثار غضب الفلسطينيين ولاقى انتقادات دولية، حيث قال هرنانديز للصحافيين: إن المحادثات الثلاثية تمثل "تحالفاً سياسياً مهماً".

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