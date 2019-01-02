شؤون فلسطينية

الشرطة تَكشف قضيتي ابتزاز عبر (فيسبوك) في طوباس.. وثالثة لتهديد وتشهير بالخليل

الشرطة تَكشف قضيتي ابتزاز عبر (فيسبوك) في طوباس.. وثالثة لتهديد وتشهير بالخليل
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت الشرطة اليوم، قضية ابتزاز على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) وألقت القبض على المشتبه به، والذي قام  بالتهديد والابتزاز لإحدى الفتيات من محافظة طوباس.

فيما كشفت الشرطة ملابسات جريمة ثالثة، وهي تهديد وتشهير على موقع (فيسبوك) والتي طالت إحدى السيدات في الخليل.

حيث قدمت السيدة شكوى للشرطة تتعلق بقيام شخص مجهول بتهديدها بصورها الشخصية التي حصل عليها من صفحتها على موقع (فيسبوك) والتشهير بها، ونشر هذه الصور، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري الإلكتروني؛ لكشف ملابسات القضية ومعرفة الفاعل. 

وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية، قامت وحدة الجرائم الإلكترونية بتحديد هوية المشتبه به، وضبط الهاتف الذي يحوي صور المشتكية بحوزته.

وتم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.

أما بالنسبة لجريمتي طوباس فقد تقدمت االفتاة بشكوى لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول قيام مجهول بمحاولة ابتزازها عبر (فيسبوك)، وعلى الفور تمت متابعة القضية، وبعد البحث والتحري من قبل فريق في فرع المباحث العامه في طوباس، تم إحضار أحد المشتبه بهم.

وفي السياق نفسة تم الكشف عن قضية أخرى وهي قيام إحدى الفتيات بإهانة والتشهير بفتاة أخرى عبر (فيسبوك)، مما أدى إلى إلحاق الضرر بها وتم القبض على المشتبه بها.

وتمت إحالة المتهمين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول، كما دعا البيان المواطنين لأخذ الحيطة والحذر عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وعدم التعاطي مع أي حسابات غير معروفة.

أخبار ذات صلة

الإسلامية المسيحية تحذر من عاقبة إسكات الأذان بالقدس المحتلة

الإسلامية المسيحية تحذر من عاقبة إسكات الأذان بالقدس المحتلة

أم لثمانية أطفال.. &#34;الشاباك&#34; يعتقل 3 غلمان بتهمة قتل عايشة الرابي

أم لثمانية أطفال.. "الشاباك" يعتقل 3 غلمان بتهمة قتل عايشة الرابي

المطران حنا لغزة ورام الله: كفانا انقسامات والقدس تَضيع من أيدينا

المطران حنا لغزة ورام الله: كفانا انقسامات والقدس تَضيع من أيدينا

بسبب &#34;الضمان&#34;.. النقابات المهنية تُعلن إضراباً شاملاً منتصف الشهر الجاري

بسبب "الضمان".. النقابات المهنية تُعلن إضراباً شاملاً منتصف الشهر الجاري

البردويل: المصالحة &#34;مستحيلة&#34;.. والأمر ليس على مزاج &#34;عباس&#34; ومن معه

البردويل: المصالحة "مستحيلة".. والأمر ليس على مزاج "عباس" ومن معه

بدران: وصف أبو مازن لغزة بـ&#34;الجواسيس&#34; سابقة خطيرة ومن يريد تنظيم انطلاقة فليلتزم بالقوانين

بدران: وصف أبو مازن لغزة بـ"الجواسيس" سابقة خطيرة ومن يريد تنظيم انطلاقة فليلتزم بالقوانين

زكي: تصريحاتي حول إيران حقائق وفتح ذائبة بين اللجنة التنفيذية والحكومة والسلطة

زكي: تصريحاتي حول إيران حقائق وفتح ذائبة بين اللجنة التنفيذية والحكومة والسلطة

قبل شهرين من رحيله.. ليبرمان كشف للفلسطينيين ملامح (صفقة القرن) ودولة غزة

قبل شهرين من رحيله.. ليبرمان كشف للفلسطينيين ملامح (صفقة القرن) ودولة غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

الإسلامية المسيحية تحذر من عاقبة إسكات الأذان بالقدس المحتلة

الإسلامية المسيحية تحذر من عاقبة إسكات الأذان بالقدس المحتلة

المطران حنا لغزة ورام الله: كفانا انقسامات والقدس تَضيع من أيدينا

المطران حنا لغزة ورام الله: كفانا انقسامات والقدس تَضيع من أيدينا

بسبب &#34;الضمان&#34;.. النقابات المهنية تُعلن إضراباً شاملاً منتصف الشهر الجاري

بسبب "الضمان".. النقابات المهنية تُعلن إضراباً شاملاً منتصف الشهر الجاري

فجرًا: قوات الاحتلال تعتقل 15 شابًا من محافظات الضفة

فجرًا: قوات الاحتلال تعتقل 15 شابًا من محافظات الضفة

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

أجواء باردة وفرصة كبيرة لسقوط أمطار مساء اليوم

أجواء باردة وفرصة كبيرة لسقوط أمطار مساء اليوم

الشرطة تنجز 4236 قضية الاسبوع الماضي

الشرطة تنجز 4236 قضية الاسبوع الماضي

الرفاعي: الرئيس ابو مازن سيظل ثابتاً على الثوابت في مواجهة الغطرسة الامريكية والاسرائيلية

الرفاعي: الرئيس ابو مازن سيظل ثابتاً على الثوابت في مواجهة الغطرسة الامريكية والاسرائيلية

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

هيفاء وهبي تستنسخ فستان رانيا يوسف الفاضح.. والجمهور: &#34;خلي بالك من البطانة&#34;

هيفاء وهبي تستنسخ فستان رانيا يوسف الفاضح.. والجمهور: "خلي بالك من البطانة"

شيرين تثير الجدل في 3 ثوان فقط.. شاهد ماذا فعلت؟

شيرين تثير الجدل في 3 ثوان فقط.. شاهد ماذا فعلت؟

سعد الصغير من سوريا: &#34;أنا الأسد أهو&#34;

سعد الصغير من سوريا: "أنا الأسد أهو"

&#34;لا جسم ولا خصر ولا أنوثة&#34;.. سخرية من فيفي عبده بعد عودتها للرقص

"لا جسم ولا خصر ولا أنوثة".. سخرية من فيفي عبده بعد عودتها للرقص

&#34;تَعَرَّت في مصر من تحت وبلبنان من فوق&#34;..رانيا يوسف بفستان جريء مجددًا

"تَعَرَّت في مصر من تحت وبلبنان من فوق"..رانيا يوسف بفستان جريء مجددًا

ليلى علوي: هذا سر جمالي

ليلى علوي: هذا سر جمالي

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

تسريبات &#34;ديلي ستار&#34;: ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

تسريبات "ديلي ستار": ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

عربي

نائب لبناني يُطالب بوتين بحماية أجواء بلاده من إسرائيل

نائب لبناني يُطالب بوتين بحماية أجواء بلاده من إسرائيل

لاحتواء الأزمة.. السودان تُقر سياسات جديدة لعام 2019

لاحتواء الأزمة.. السودان تُقر سياسات جديدة لعام 2019

بجملة تُشعل حماسهم.. الملك سلمان يُفاجئ اللبنانيين

بجملة تُشعل حماسهم.. الملك سلمان يُفاجئ اللبنانيين

صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم

صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم