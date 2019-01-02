الشرطة تَكشف قضيتي ابتزاز عبر (فيسبوك) في طوباس.. وثالثة لتهديد وتشهير بالخليل

حيث قدمت السيدة شكوى للشرطة تتعلق بقيام شخص مجهول بتهديدها بصورها الشخصية التي حصل عليها من صفحتها على موقع (فيسبوك) والتشهير بها، ونشر هذه الصور، على الفور باشرت شرطة المباحث العامة بإجراءات البحث والتحري الإلكتروني؛ لكشف ملابسات القضية ومعرفة الفاعل.





وبعد الانتهاء من عملية جمع المعلومات والأدلة الإلكترونية، قامت وحدة الجرائم الإلكترونية بتحديد هوية المشتبه به، وضبط الهاتف الذي يحوي صور المشتكية بحوزته.





وتم توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة، وإحالته للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول.





فيما كشفت الشرطة ملابسات جريمة ثالثة، وهي تهديد وتشهير على موقع (فيسبوك) والتي طالت إحدى السيدات في الخليل.أما بالنسبة لجريمتي طوباس فقد تقدمت االفتاة بشكوى لفرع المباحث العامة في شرطة المحافظة حول قيام مجهول بمحاولة ابتزازها عبر (فيسبوك)، وعلى الفور تمت متابعة القضية، وبعد البحث والتحري من قبل فريق في فرع المباحث العامه في طوباس، تم إحضار أحد المشتبه بهم.وفي السياق نفسة تم الكشف عن قضية أخرى وهي قيام إحدى الفتيات بإهانة والتشهير بفتاة أخرى عبر (فيسبوك)، مما أدى إلى إلحاق الضرر بها وتم القبض على المشتبه بها.وتمت إحالة المتهمين لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول، كما دعا البيان المواطنين لأخذ الحيطة والحذر عند استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وعدم التعاطي مع أي حسابات غير معروفة.