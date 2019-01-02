قبل شهرين من رحيله.. ليبرمان كشف للفلسطينيين ملامح (صفقة القرن) ودولة غزة

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الحياة) اللندنية: إن وزير الجيش الإسرائيلي المستقيل، أفيدور ليبرمان، كشف لمسؤولين فلسطيين ملامح الخطة الأمريكية للسلام المسماه إعلامياً (صفقة القرن)، وذلك قبل استقالته منتصف تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي.





وأوضحت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين فلسطيين لم تسمهم، أن الخطة تنص على إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة، وسيادة للسكان من دون الأرض في أجزاء صغيرة من الضفة الغربية، وحوافز اقتصادية واسعة.



وحسب الصحيفة، فإن ليبرمان، أوضح لوفد فلسطيني التقاه قبل أسبوعين من استقالته، أن السيادة الفلسطينية، ستكون على السكان وليس على الأرض، وأنها ستقتصر على كامل منطقة (أ) التي تشكل نحو 13% من مساحة الضفة الغربية، وعلى أجزاء من المنطقة (ب) التي تشكل 18% من الضفة الغربية وعلى جزء صغير من المنطقة (ج) التي تشكل نحو 60% من الضفة.وأوضحت الصحيفة، أن الخطة تنص على بقاء المستوطنات والسيطرة الإسرائيلية على معابر الضفة الغربية، وحدودها الخارجية، وعلى الأمن والمياه والأغوار.وتتضمن الخطة بقاء السيطرة الإسرائيلية على الجزء الأهم والأكبر من القدس الشرقية المحتلة، كما تشمل الخطة توفير مبالغ مالية كبيرة من دول العالم لإقامة البنية التحتية للدولة الفلسطينية في قطاع غزة من مطار وميناء ومعابر وممر بحري وغيرها.