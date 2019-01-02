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كاتبة كويتية تكتُب بـ "العبرية" وتدعو العرب للتطبيع الكامل مع إسرائيل

كاتبة كويتية تكتُب بـ "العبرية" وتدعو العرب للتطبيع الكامل مع إسرائيل
فجر السعيد
رام الله - دنيا الوطن
دعت الكاتبة الكويتية فجر السعيد، الدول العربية، للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، وإدخال رؤوس الأموال العربية للاستثمار فيها.

وقالت فجر السعيد في تغريدة على صفحتها بموقع (تويتر): "دول المواجهة مصر والأردن، ومنظمة التحرير، كلها موقعة معاهدة سلام مع إسرائيل.. ونحن في الكويت وبعض دول الخليج ما زال خطابنا كله عداء وإنذار بالمواجهة بينما في حقيقة الأمر لا نقوى عليه".

وذكرت السعيد، في تغريدة أخرى كتبتها باللغتين العربية والعبرية: "أتوقع السنة الميلادية الجديدة 2019 ستكون بإذن الله سنة خير وأمن وأمان... وبهذه المناسبة السعيدة، أحب أن أقول لكم إني أؤيد وبشدة التطبيع مع دولة إسرائيل، والانفتاح التجاري عليها وإدخال رؤوس الأموال العربية للاستثمار وفتح السياحة، وخاصة السياحة الدينية، الأقصى وقبة الصخرة وكنيسة القيامة".



وأضافت: "ماذا استفادت الدول العربية من مقاطعة إسرائيل، وماذا ستستفيد نفس الدول لو طبّعت معهم وبدأنا نستورد ونصدر لهم .. ورؤوس أموالنا تعمل داخل إسرائيل؟! سنرتبط اقتصادياً مع بعض، وبالتأكيد سنؤثر وبقوة في القرار لديهم لأن رأس المال يحكم والمصالح المشتركة هي الغطاء الآمن لأهلنا في فلسطين".

إلى ذلك، رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، بدعوة فجر السعيد معتبرة أنها تعبر عن "رؤية واقعية ومنطقية"، إلا أنها أثارت جدلاً لمعارضتها المواقف الرسمية لدولة الكويت.



وتعليقاً على تغريدات السعيد، رحب حساب (إسرائيل بالعربية) التابع لوزارة الخارجية الإسرائيلية بدعوات الكاتبة الكويتية، وصفتها بـ"الشجاعة".

وذكر الحساب أن دعوة السعيد "تنطلق عن إيمان بالصواب ورؤية منطقية وواقعية في مشهد متغير"، مضيفاً: "أهلاً بالتوجهات السلمية من كل شعوب المنطقة، فبالتعاون المشترك مع إسرائيل، ستجني الشعوب العربية الخير والبركة".

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