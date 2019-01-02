فجرًا: قوات الاحتلال تعتقل 15 شابًا من محافظات الضفة

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأربعاء، 15 شابًا من بلدات وقرى الضفة الغربية.وأكدت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال، اقتحمت مدينة نابلس من جهة بيت إيبا غربي نابلس، الأسيرين المحررين أمير محمد اشتية، وعلاء سميح الأعرج، كما داهمت منطقة عسكر شرقي المدينة، واعتقلت الشاب عمر إبراهيم الترتير، فيما جرى اقتحام بلدة بيت دجن واعتقال الأسير المجرر نضال حج محمد.وتعرض احد المنازل في بلدة قبلان جنوب نابلس لاقتحام جنود الاحتلال، وتسبب الجنود بأضرار وخراب فيه.وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الأسيريْن المحرريْن أسامة خليل عمارنة، ومحمد جهاد أبو بكر من منزليهما في بلدة يعبد جنوب غرب جنين، كما اعتقلت كلاً من: أحمد عبد الله بني غرة، محمد عدنان مخزومي، وأحمد نضال النوباني من منازلهم في جنين ومخيمها.أما في طوباس، فقد تم اعتقال الشاب خالد رائد دراغمة من منزله، كما داهمت دوريات الاحتلال بلدة الخضر جنوب ‎ بيت لحم، وقرية دير سامت في مدينة دورا جنوب الخليل، وبيت كاحل بالخليل، حيث تم اعتقال حذيفة زهور ومخيم العروب، وتم اعتقال بشار البدوي.