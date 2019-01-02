أجواء باردة وفرصة كبيرة لسقوط أمطار مساء اليوم

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئياً وبارداً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.وهذه الليلة، تكون الأجواء غائمة وشديدة البرودة، وتسقط الأمطار بإذن الله على مختلف المناطق وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.وغداً الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، واعتباراً من ساعات المساء، تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.والجمعة، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف وبارداً، و يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما يوم السبت، فيطرأ انخفاض على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.وحذرت، دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.كما حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر التزحلق على الطرقات.