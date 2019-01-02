عاجل

  • الشرطة تَكشف قضيتي ابتزاز عبر (فيسبوك) في طوباس.. وثالثة لتهديد وتشهير بالخليل

شؤون فلسطينية

أجواء باردة وفرصة كبيرة لسقوط أمطار مساء اليوم

أجواء باردة وفرصة كبيرة لسقوط أمطار مساء اليوم
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الأربعاء، غائما جزئياً وبارداً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء، تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وهذه الليلة، تكون الأجواء غائمة وشديدة البرودة، وتسقط الأمطار بإذن الله على مختلف المناطق وقد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وغداً الخميس، يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق، خاصة الشمالية، واعتباراً من ساعات المساء، تضعف فرصة سقوط الأمطار، والرياح جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

والجمعة، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف وبارداً، و يطرأ ارتفاع  على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر  خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

أما يوم السبت، فيطرأ انخفاض  على درجات الحرارة والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت، دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية والمناطق المنخفضة.

كما حذرت من تدني مدى الرؤية الأفقية نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر التزحلق على الطرقات.

أخبار ذات صلة

الشرطة تَكشف قضيتي ابتزاز عبر (فيسبوك) في طوباس.. وثالثة لتهديد وتشهير بالخليل

الشرطة تَكشف قضيتي ابتزاز عبر (فيسبوك) في طوباس.. وثالثة لتهديد وتشهير بالخليل

بدران: وصف أبو مازن لغزة بـ&#34;الجواسيس&#34; سابقة خطيرة ومن يريد تنظيم انطلاقة فليلتزم بالقوانين

بدران: وصف أبو مازن لغزة بـ"الجواسيس" سابقة خطيرة ومن يريد تنظيم انطلاقة فليلتزم بالقوانين

زكي: تصريحاتي حول إيران حقائق وفتح ذائبة بين اللجنة التنفيذية والحكومة والسلطة

زكي: تصريحاتي حول إيران حقائق وفتح ذائبة بين اللجنة التنفيذية والحكومة والسلطة

قبل شهرين من رحيله.. ليبرمان كشف للفلسطينيين ملامح (صفقة القرن) ودولة غزة

قبل شهرين من رحيله.. ليبرمان كشف للفلسطينيين ملامح (صفقة القرن) ودولة غزة

فجرًا: قوات الاحتلال تعتقل 15 شابًا من محافظات الضفة

فجرًا: قوات الاحتلال تعتقل 15 شابًا من محافظات الضفة

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

بمشاركة 431ألفاً.. نتائج الاستفتاء: عباس شخصية العام..السنوار الأكثر تأثيراً.. والأغلبية لاتتوقع اجراء انتخابات بغزة

بمشاركة 431ألفاً.. نتائج الاستفتاء: عباس شخصية العام..السنوار الأكثر تأثيراً.. والأغلبية لاتتوقع اجراء انتخابات بغزة

الشرطة تنجز 4236 قضية الاسبوع الماضي

الشرطة تنجز 4236 قضية الاسبوع الماضي

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار مقابل الشيكل

الشرطة تنجز 4236 قضية الاسبوع الماضي

الشرطة تنجز 4236 قضية الاسبوع الماضي

الرفاعي: الرئيس ابو مازن سيظل ثابتاً على الثوابت في مواجهة الغطرسة الامريكية والاسرائيلية

الرفاعي: الرئيس ابو مازن سيظل ثابتاً على الثوابت في مواجهة الغطرسة الامريكية والاسرائيلية

ماذا علقت حركة حماس على كلمة الرئيس عباس خلال ذكرى انطلاقة فتح؟

ماذا علقت حركة حماس على كلمة الرئيس عباس خلال ذكرى انطلاقة فتح؟

أهالي الراس يشيعون جثمان الصحفي ياسين مدير مكتب وكالة وفا بطولكرم

أهالي الراس يشيعون جثمان الصحفي ياسين مدير مكتب وكالة وفا بطولكرم

نصر: قيادة فتح ستُقرر السيناريو المقبل إذا لم نحصل على الموافقة لإقامة المهرجان بغزة

نصر: قيادة فتح ستُقرر السيناريو المقبل إذا لم نحصل على الموافقة لإقامة المهرجان بغزة

صور: حالتا وفاة وثلاث إصابات خطيرة في حادث سير جنوب غرب الخليل

صور: حالتا وفاة وثلاث إصابات خطيرة في حادث سير جنوب غرب الخليل

كهرباء غزة: تراجع نسبة العجز بالطاقة وسنعود تدريجيا لاستقرار جدول التوزيع

كهرباء غزة: تراجع نسبة العجز بالطاقة وسنعود تدريجيا لاستقرار جدول التوزيع

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

ليلى علوي: هذا سر جمالي

ليلى علوي: هذا سر جمالي

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

تسريبات &#34;ديلي ستار&#34;: ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

تسريبات "ديلي ستار": ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: &#34;حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني&#34;

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: "حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني"

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات &#34;الكيماوي&#34;

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات "الكيماوي"

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

تتقرب إلى الله بـ&#34;الدوران&#34;.. شاهد أول راقصة &#34;مولوية&#34; في مصر

تتقرب إلى الله بـ"الدوران".. شاهد أول راقصة "مولوية" في مصر

عربي

صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم

صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم

تفجير امام مركز شرطة غدوة جنوبي ليبيا

تفجير امام مركز شرطة غدوة جنوبي ليبيا

الحكومة اليمنية تطالب فريق الرقابة بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد

الحكومة اليمنية تطالب فريق الرقابة بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد

برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بسرقة وبيع مساعدات غذائية

برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بسرقة وبيع مساعدات غذائية