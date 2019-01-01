شؤون فلسطينية

الرفاعي: الرئيس ابو مازن سيظل ثابتاً على الثوابت في مواجهة الغطرسة الامريكية والاسرائيلية

الرفاعي: الرئيس ابو مازن سيظل ثابتاً على الثوابت في مواجهة الغطرسة الامريكية والاسرائيلية
رام الله - دنيا الوطن -عمار الكردي
أوقد الدكتور سمير الرفاعي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح أمس الإثنين، شعلة الإنطلاقة في مخيم السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق بحضور فصائل العمل الوطني الفلسطيني وحشد غفير من جماهير شعبنا الفلسطيني .

وقال الرفاعي في كلمة له: "إن هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا ، ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ذكرى انطلاقة الرصاصة الاولى و الكفاح المسلح من اجل تحرير كامل الارض الفلسطينية".

وأضاف: "حركة فتح الحركة التي حولت الشعب الفلسطيني من لاجئ الى ثائر و بعد اربع و خمسين عاما حركة فتح ما زالت باقية على الارض و ملتزمة بكامل الاهداف التي انطلقت من اجلها".

وشدد الرفاعي أن حركة فتح ستبقى حركة وفية لكل الشعب الفلسطيني وستبقى متمسكة بكافة الثوابت الفلسطينية.

وتابع: اليوم توقد حركة فتح انطلاقتها الرابعة والخمسين واليوم يواجه الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن أبشع أنواع الهجمات و الضغوطات بحق شعبنا.

وأكد بأن الرئيس أبو مازن سيظل ثابت على الثوابت في مواجهة الغطرسة الامريكية و الصهيونية.

وجدد الرفاعي في كلمته العهد والولاء لثورتنا المجيدة.

ووجه الرفاعي في ختام كلمته التحية لأهلنا في الداخل و الشتات مترحما على أرواح الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى الابطال والحرية للأسرى البواسل في سجون الاحتلال.

هذا وقد قامت كل مناطق إقليم سورية لحركة فتح بإيقاد شعلة الإنطلاقة مساء اليوم مجددة العهد والقسم بالمضي على الثوابت الوطنية التي انطلقت لأجلها الثورة الفلسطينية المعاصرة رافضين التهديدات التي يتعرض لها الرئيس أبو مازن ومؤكدين المضي معه حتى النصر وانتزاع كافة حقوق شعبنا المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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