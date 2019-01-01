شؤون فلسطينية

الشيخ: ما أقدمت عليه حماس سيجعلنا نعيد النظر بالشراكة معها والمصالحة وصلت لطريق مسدود

الشيخ: ما أقدمت عليه حماس سيجعلنا نعيد النظر بالشراكة معها والمصالحة وصلت لطريق مسدود
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسين الشيخ عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، ان الحركة لم يكن ولاءها عبر التاريخ الا لفلسطينيتها، منوها إلى أن قبلتها هي القدس ووجهتها هي فلسطين.

واعتبر الشيخ خلال لقاء له عبر شاشة (تلفزيون فلسطين)، أن ما قامت به حركة حماس في غزة أمس، لا يعد سلوكا وطنيا، مشيرا إلى أن ذلك سيدفع حركته بإعادة النظر في الشراكة والعلاقة معها.

وفي السياق، قال: "على أثر أحداث أمس، فإننا لن نجتمع مع حركة حماس، فهي ذاهبة في مسار سياسي ينسجم مع صفقة القرن".

وأضاف: "المصالحة مع حركة حماس وصلت الى طريق مسدود، ولن نتقابل مع قيادتها، لذلك فإننا ندعو للانتخابات".

وتابع: "هناك اتصالات اجريناها خلال الـ 48 ساعة مع كافة الاطراف، على أمل ألا تصل الامور، كما وصلت اليها أمس في غزة، وقلنا لهم، اذا منعت حركة حماس، فتح من ايقاد الشعلة في غزة، فإن ذلك سيترتب عليه شيء كبير".

واستطرد بقوله: "اذا غالت حماس في اجراءاتها، فإن لدينا من الاوراق يمكن ان نلبعه، وتضع حركة حماس في موقف لا نرغب ان تكون فيه".

وفيما يتعلق بقرار المحكمة الدستورية، أوضح الشيخ، أن حركته ستستلزم بقرار المحكمة، لافتا إلى ان الرئيس سيعلن بمرسوم رئاسي عن الانتخابات، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات.

وحول العلاقة مع الادارة الامريكية، أكد الشيخ، أن هناك موقف واضح فيما يتعلق بالعلاقة مع الادارة الامريكية، وخاصة بعد الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة الاحتلال، وتشجيع الاستيطان.

وقال: "الرئيس أبو مازن اعلن فورا بعد قرار ترامب، بأن امريكا وسيطا غير نزيها في عملية السلام".

وفي السياق ذاته، أشار عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن الرئيس محمود عباس هو الذي حمى حركة حماس، وذلك بعد ادانتها بأنها حركة "ارهابية"، من خلال اجرائه عدة اتصالات مع الدول العربية.


 


أخبار ذات صلة

الشرطة تنجز 4236 قضية الاسبوع الماضي

الشرطة تنجز 4236 قضية الاسبوع الماضي

الرفاعي: الرئيس ابو مازن سيظل ثابتاً على الثوابت في مواجهة الغطرسة الامريكية والاسرائيلية

الرفاعي: الرئيس ابو مازن سيظل ثابتاً على الثوابت في مواجهة الغطرسة الامريكية والاسرائيلية

ماذا علقت حركة حماس على كلمة الرئيس عباس خلال ذكرى انطلاقة فتح؟

ماذا علقت حركة حماس على كلمة الرئيس عباس خلال ذكرى انطلاقة فتح؟

خطة إسرائيلية لتخفيض أصوات الآذان بمدينة القدس

خطة إسرائيلية لتخفيض أصوات الآذان بمدينة القدس

أهالي الراس يشيعون جثمان الصحفي ياسين مدير مكتب وكالة وفا بطولكرم

أهالي الراس يشيعون جثمان الصحفي ياسين مدير مكتب وكالة وفا بطولكرم

نقابة الموظفين بغزة تطالب بنشر تفاصيل الدفعة المالية المقبلة وتحسين نسبة الدفع

نقابة الموظفين بغزة تطالب بنشر تفاصيل الدفعة المالية المقبلة وتحسين نسبة الدفع

نصر: قيادة فتح ستقرر السيناريو المقبل اذا لم نحصل على الموافقة لإقامة المهرجان بغزة

نصر: قيادة فتح ستقرر السيناريو المقبل اذا لم نحصل على الموافقة لإقامة المهرجان بغزة

صور: حالتا وفاة وثلاث إصابات خطيرة في حادث سير جنوب غرب الخليل

صور: حالتا وفاة وثلاث إصابات خطيرة في حادث سير جنوب غرب الخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

الشرطة تنجز 4236 قضية الاسبوع الماضي

الشرطة تنجز 4236 قضية الاسبوع الماضي

الرفاعي: الرئيس ابو مازن سيظل ثابتاً على الثوابت في مواجهة الغطرسة الامريكية والاسرائيلية

الرفاعي: الرئيس ابو مازن سيظل ثابتاً على الثوابت في مواجهة الغطرسة الامريكية والاسرائيلية

أهالي الراس يشيعون جثمان الصحفي ياسين مدير مكتب وكالة وفا بطولكرم

أهالي الراس يشيعون جثمان الصحفي ياسين مدير مكتب وكالة وفا بطولكرم

رابطة مثقفي مصر والشعوب العربية تؤكد على أهمية دور المثقف

رابطة مثقفي مصر والشعوب العربية تؤكد على أهمية دور المثقف

الحساينة: الحكومة بالمراحل الأخيرة من إعادة الإعمار وسنبني 1000 وحدة سكنية جديدة

الحساينة: الحكومة بالمراحل الأخيرة من إعادة الإعمار وسنبني 1000 وحدة سكنية جديدة

واعد للأسرى: العام المنصرم كان الأخطر على قضية الأسرى

واعد للأسرى: العام المنصرم كان الأخطر على قضية الأسرى

تنويه صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

تنويه صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

الشيخ خضر عدنان يوجه نداءً لإغاثة الأسير المريض محمد بشارات

الشيخ خضر عدنان يوجه نداءً لإغاثة الأسير المريض محمد بشارات

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

ليلى علوي: هذا سر جمالي

ليلى علوي: هذا سر جمالي

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

تسريبات &#34;ديلي ستار&#34;: ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

تسريبات "ديلي ستار": ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: &#34;حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني&#34;

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: "حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني"

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات &#34;الكيماوي&#34;

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات "الكيماوي"

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

تتقرب إلى الله بـ&#34;الدوران&#34;.. شاهد أول راقصة &#34;مولوية&#34; في مصر

تتقرب إلى الله بـ"الدوران".. شاهد أول راقصة "مولوية" في مصر

عربي

صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم

صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم

تفجير امام مركز شرطة غدوة جنوبي ليبيا

تفجير امام مركز شرطة غدوة جنوبي ليبيا

الحكومة اليمنية تطالب فريق الرقابة بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد

الحكومة اليمنية تطالب فريق الرقابة بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد

برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بسرقة وبيع مساعدات غذائية

برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بسرقة وبيع مساعدات غذائية