خطة إسرائيلية لتخفيض أصوات الآذان بمدينة القدس

رام الله - دنيا الوطنكشفت القناة 12 الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، النقاب عن خطة جديدة وضعها رئيس بلدية القدس، الجديد، لتخفيض أصوات الآذان بالمدينة.وذكرت القناة، أن الرئيس الجديد لبلدية القدس، "موشيه ليئون"، يعمل على تطبيق خطة جديدة لتخفيض أصوات الآذان بالمدينة، عبر استبدال مكبرات الصوت الحالية بمساجد المدينة، بمكبرات صوت أصغر حجما، لعدم أصدار أصوات عالية.وقالت القناة: "إن رئيس بلدية القدس ليئون، يعتزم تطبيق هذه الخطة خلال الأسابيع المقبلة، في المساجد القريبة من الأحياء اليهودية بالجزء الغربي من المدينة".ووفقا للقناة، سيتم تطبيق هذه الخطة في الأحياء العربية بالمدينة، مثل حي بيت حنينا، وبيت صفافا، وشعفاط، وجبل المكبر.وأوضحت القناة، أن مكبرات الصوت الجديدة، التي ينوي رئيس البلدية تركيبها على مساجد هذه الاحياء بالمدينة، ستصدر صوتا منخفضا، وفي حين وجود أصوات مرتفعة للآذان بالمدينة، ستتدخل الشرطة وتقوم بوقف أو تخفيض صوت الآذان.وأشارت الى أن هذه الخطة ستؤدي الى ظهور المزيد من الخلافات بالمدينة.