شؤون فلسطينية

نصر: قيادة فتح ستقرر السيناريو المقبل اذا لم نحصل على الموافقة لإقامة المهرجان بغزة

نصر: قيادة فتح ستقرر السيناريو المقبل اذا لم نحصل على الموافقة لإقامة المهرجان بغزة
خاص دنيا الوطن – احمد العشي
أكد إياد نصر عضو الهيئة القيادية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) في قطاع غزة، أن قيادة حركته، ستقرر السيناريو المقبل في حال لم يتم الحصول على الموافقة من قبل الأجهزة الأمنية في قطاع غزة؛ لإقامة مهرجان انطلاقة الثورة الفلسطينية الـ 54.

وقال نصر لـ "دنيا الوطن": "تم الحديث مع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة من قبل الكثير من الفصائل، ولكن كان هناك مماطلات كثيرة في الحصول على الموافقة، ولم يتم الرد".

وفي سياق ذي صلة، أكد نصر، أن الاستعدادات الخاصة بمهرجان انطلاقة الثورة الـ 54، بدأت منذ أكثر من عشرين يوما، حيث تم تشكيل لجان من كافة المحافظات.

وفيما يتعلق بما حدث، خلال ايقاد الشعلة بغزة امس الأحد، قال: "هذا يوم أسود، من خلال السلوك الذي مورس على أبناء حركة فتح، علما بأن إيقاد الشعلة كانت تجسد وحدة الوطن والموقف أمام كل المؤامرات التي تستهدف المشروع الفلسطيني".

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