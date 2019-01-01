صور: وفاتان وثلاث إصابات خطيرة في حادث سير جنوب غرب الخليل











رام الله - دنيا الوطنتوفي مواطنان، وأصيب ثلاثة آخرون، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث سير بين سيارتين فلسطينيتين جنوب غرب الخليل.وأفاد العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة الفلسطينية، بوفاة مواطنيْن، ونقل مصابيْن إلى مستشفيات الخليل، واصابة ثالث بجروح وصفت خطيرة، تم نقلها إلى مستشفيات أراضي عام 1948 .وأشار ارزيقات إلى أن قوة من الشرطة توجهت الى مكان الحادث، وفتحت تحقيقا للوقوف على أسباب الحادث.