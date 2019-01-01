كهرباء غزة: تراجع نسبة العجز بالطاقة وسنعود تدريجيا لاستقرار جدول التوزيع

أكدت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أن العجز تراجع نسبيا مقارنة بأيام المنخفض العميق وهو الأمر الذي سيعود بشكل تدريجي نحو استقرار الجدول وتقليص نسبة العجز.









وقالت الشركة: "كثير من المواطنين والمؤسسات استجابوا لدعوة الشركة بعملية ترشيد الاستهلاك، والتعامل العقلاني والحكيم مع كميات الكهرباء الواصلة إليهم، والشركة تجدد دعوتها لباقي شرائح المجتمع بضرورة الإنضمام لهذه الجهود لتقليل العجز والمساهمة في التحكم بكميات الكهرباء المتاحة واستثمارها بالحد الأقصى".



وشددت الشركة على ضرورة الحد من تشغيل الأجهزة الحرارية بشكل مفرط أو بشكل متزامن، معتبرة أن الترشيد سلوك ايجابي وهو الخيار السليم والأمثل في ظل الظروف الطارئة.



رام الله - دنيا الوطنوبينت الشركة في نشرة لها أصدرتها مساء اليوم الثلاثاء، أن نسبة العجز في محافظة غزة بلغت 30 ميجاوات، وفي محافظة الشمال 12 ميجاوات، وفي محافظة الوسطى 7 ميجاوات، وفي محافظة خانيونس 10 ميجاوات، وفي محافظة رفح 6 ميجاوات.وبينت الشركة في نشرتها، أن مصادر الطاقة المتوفرة في قطاع غزة، هي الخطوط الاسرائيلية والتي تعمل بقدرة 120 ميجاوات، ومحطة التوليد التي تعمل بقدرة 85 ميجاوات عبر تشغيل ثلاثة مولدات، اما الخطوط المصرية فهي معطلة منذ شهر شباط/فبراير 2018.