رابطة مثقفي مصر والشعوب العربية تؤكد على أهمية دور المثقف









رام الله - دنيا الوطنعقد مجلس ادارة رابطة مثقفي مصر والشعوب العربية في دولة فلسطين اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع فروعها الخارجية لمناقشة مجموعة قضايا تخص تفعيل الهيئة من خلال أليات عمل تسهم بإعادة احياء الحضور الفلسطيني ثقافيا وسياسيا في الخارج وكذلك تنظيم فعاليات في الداخل من شأنها الدفع في هذا السياق الذي يساعد في تطوير القدرات الشبابية واتاحه اكبر الفرص أمامهم للتعبير عن قضاياهم ومشكلاتهم على صعد مختلفة في حياتهم .وفي هذا السياق أكد الاخ خالد ابوشرخ رئيس فرع الرابطة في فلسطين : على أهمية الفكرة النبيلة التي تسعى الرابطة من خلالها الى توحيد الجهد الثقافي الوطني والعربي بما يعزز من حضور المثقفين واعادة الاعتبار لقوة تأثيرهم في المشهد.