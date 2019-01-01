مقتل 15 شرطيا أفغانيا في هجومين لحركة طالبان

رام الله - دنيا الوطنلقي 15 شرطيا أفغانيا مصرعهم، في هجومين مفاجئين شنتهما حركة طالبان في ولاية سربل شمالي أفغانستان، بحسب ما افاده مسؤول أفغاني.ففي الهجوم الأول، الذي كان على مشارف مدينة ساريبول - عاصمة الولاية، أطلقت القوات الأفغانية قذائف مدفعية ثقيلة في محاولة للتصدي لعناصر الحركة، ولاذ السكان المحليون بالفرار بحثا عن الأمان، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وقال محمد نور رحماني، رئيس مجلس الولاية: "إلى جانب 15 شرطيا قتلوا، هناك 21 أصيبوا في الهجومين اللذين وقعا في ساعة متأخرة من مساء الاثنين".وأضاف: "إن معارك مسلحة شرسة استمرت ساعات عدة في منطقة سيد وخارج ساريبول، عاصمة الولاية".من جانبه، أعلن قاري يوسف أحمدي، المتحدث باسم طالبان، مسؤولية الحركة عن الهجومين.وتنفذ طالبان هجمات شبه يومية ضد القوات الأفغانية رغم تكثيف الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة لإنهاء الحرب - التي استمرت 17 عاما - عن طريق المفاوضات.