صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم



وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش تصدت لمحاولة اختراق من قبل الجماعات الحوثية على مواقعها في وادي شواق بمديرية الغيل، وجرى قتل وإصابة 13 من العناصر المهاجمة، قبل أن تلوذ بالفرار.



من جانب آخر، تواصل الجماعات الحوثية، اعتداءاتها على المدنيين، عبر استهداف جرافاتهم ووسائل النقل الخاصة بهم، إلى جانب مواصلة عمليات القنص بحقهم، في الكيلو ستة عشر في محافظة الحديدة.



وذكرت مصادر مطلعة أن الجماعات تواصل عمليات التسلل لزرع ألغام جديدة في المنطقة، في استمرار لخرق بنود اتفاق السويد.



رام الله - دنيا الوطنتمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، من تحرير مواقع جديدة في مديرية باقِم شمالي محافظة صعدة، كما تمكن من صد هجوم حوثي في محافظة الجوف، بحسب ما ذكرت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء.وقالت مصادر عسكرية: "إن قوات الجيش اليمني، حررت (تبّة الكوز) في محافظة صعدة والمساحات المحيطة بها، عقب هجوم شنته، على مواقع تمركز الجماعات الحوثية في التبة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).وشاركت مدفعية الجيش في الهجوم، وقصفت تحصينات الجماعات الحوثية في التبة، وتعزيزاتها التي كانت في طريقها إلى المواجهات.وأسفر الهجوم عن مصرع أكثر من 10 عناصر من الجماعات الحوثية وإصابة العشرات، فيما دمرت المدفعية عدداً من الآليات القتالية التابعة لها.وفي سياق متصل، أحبطت قوات الجيش اليمني هجوما لجماعات الحوثي على مواقع لها في محافظة الجوف.