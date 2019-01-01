عربي

صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم

صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم
رام الله - دنيا الوطن
تمكنت قوات الجيش الوطني اليمني، من تحرير مواقع جديدة في مديرية باقِم شمالي محافظة صعدة، كما تمكن من صد هجوم حوثي في محافظة الجوف، بحسب ما ذكرت مصادر عسكرية، اليوم الثلاثاء.

وقالت مصادر عسكرية: "إن قوات الجيش اليمني، حررت (تبّة الكوز) في محافظة صعدة والمساحات المحيطة بها، عقب هجوم شنته، على مواقع تمركز الجماعات الحوثية في التبة"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وشاركت مدفعية الجيش في الهجوم، وقصفت تحصينات الجماعات الحوثية في التبة، وتعزيزاتها التي كانت في طريقها إلى المواجهات.

وأسفر الهجوم عن مصرع أكثر من 10 عناصر من الجماعات الحوثية وإصابة العشرات، فيما دمرت المدفعية عدداً من الآليات القتالية التابعة لها.

وفي سياق متصل، أحبطت قوات الجيش اليمني هجوما لجماعات الحوثي على مواقع لها في محافظة الجوف. 

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش تصدت لمحاولة اختراق من قبل الجماعات الحوثية على مواقعها في وادي شواق بمديرية الغيل، وجرى قتل وإصابة 13 من العناصر المهاجمة، قبل أن تلوذ بالفرار.

من جانب آخر، تواصل الجماعات الحوثية، اعتداءاتها على المدنيين، عبر استهداف جرافاتهم ووسائل النقل الخاصة بهم، إلى جانب  مواصلة عمليات القنص بحقهم، في الكيلو ستة عشر في محافظة الحديدة.

وذكرت مصادر مطلعة أن الجماعات تواصل عمليات التسلل لزرع ألغام جديدة في المنطقة، في استمرار لخرق بنود اتفاق السويد.

أخبار ذات صلة

تفجير امام مركز شرطة غدوة جنوبي ليبيا

تفجير امام مركز شرطة غدوة جنوبي ليبيا

الحكومة اليمنية تطالب فريق الرقابة بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد

الحكومة اليمنية تطالب فريق الرقابة بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد

برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بسرقة وبيع مساعدات غذائية

برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بسرقة وبيع مساعدات غذائية

شاهد: لقطات مذهلة في احتفال دبي وبرج خليفة ببداية العام الجديد

شاهد: لقطات مذهلة في احتفال دبي وبرج خليفة ببداية العام الجديد

البشير يشكّل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدها السودان مؤخرا

البشير يشكّل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدها السودان مؤخرا

قوة عراقية تحتجز رئيس الوزراء العراقي السابق وزوجته

قوة عراقية تحتجز رئيس الوزراء العراقي السابق وزوجته

سلاح الجو العراقي يوجه ضربة لتنظيم الدولة داخل سوريا

سلاح الجو العراقي يوجه ضربة لتنظيم الدولة داخل سوريا

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في الخرطوم

الأمن السوداني يطلق الغاز المسيل للدموع على مئات المحتجين في الخرطوم

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

رابطة مثقفي مصر والشعوب العربية تؤكد على أهمية دور المثقف

رابطة مثقفي مصر والشعوب العربية تؤكد على أهمية دور المثقف

واعد للأسرى: العام المنصرم كان الأخطر على قضية الأسرى

واعد للأسرى: العام المنصرم كان الأخطر على قضية الأسرى

تنويه صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

تنويه صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

الشيخ خضر عدنان يوجه نداءً لإغاثة الأسير المريض محمد بشارات

الشيخ خضر عدنان يوجه نداءً لإغاثة الأسير المريض محمد بشارات

نادي الأسير: إدارة معتقل (الدامون) تفرض عقوبات جماعية على عدد من الأسيرات

نادي الأسير: إدارة معتقل (الدامون) تفرض عقوبات جماعية على عدد من الأسيرات

رئيس جامعة أسيوط يهنئ نائبه لشئون الدراسات العليا و البحوث والعمداء الجدد

رئيس جامعة أسيوط يهنئ نائبه لشئون الدراسات العليا و البحوث والعمداء الجدد

تيسير خالد: خيرا فعلت إسرائيل بانسحابها من (يونسكو)

تيسير خالد: خيرا فعلت إسرائيل بانسحابها من (يونسكو)

الشرطة تضبط 70 قطعة أثرية وجهاز كشف عن المعادن داخل منزل بالخليل

الشرطة تضبط 70 قطعة أثرية وجهاز كشف عن المعادن داخل منزل بالخليل

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

ليلى علوي: هذا سر جمالي

ليلى علوي: هذا سر جمالي

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

تسريبات &#34;ديلي ستار&#34;: ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

تسريبات "ديلي ستار": ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: &#34;حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني&#34;

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: "حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني"

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات &#34;الكيماوي&#34;

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات "الكيماوي"

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

تتقرب إلى الله بـ&#34;الدوران&#34;.. شاهد أول راقصة &#34;مولوية&#34; في مصر

تتقرب إلى الله بـ"الدوران".. شاهد أول راقصة "مولوية" في مصر

عربي

صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم

صد هجوم حوثي بالجوف وتحرير مواقع في باقم

تفجير امام مركز شرطة غدوة جنوبي ليبيا

تفجير امام مركز شرطة غدوة جنوبي ليبيا

الحكومة اليمنية تطالب فريق الرقابة بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد

الحكومة اليمنية تطالب فريق الرقابة بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد

برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بسرقة وبيع مساعدات غذائية

برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بسرقة وبيع مساعدات غذائية