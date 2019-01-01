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تفجير امام مركز شرطة غدوة جنوبي ليبيا

تفجير امام مركز شرطة غدوة جنوبي ليبيا
رام الله - دنيا الوطن
أصيب شخص في تفجير وقع اليوم الثلاثاء، أمام مركز شرطة جنوبي ليبيا، الثلاثاء، حسبما كشف موقع (سكاي نيوز).

ونفذ مسلح، الهجوم أمام مركز شرطة غدوة، الذي يقع على بعد 60 كيلومترا إلى الجنوب من مدينة سبها.

وكشفت مصادر صحفية ليبية، أن منفذ الهجوم ينتمي إلى تنظيم الدولة، الذي تلقى ضربة موجعة من الجيش الوطني الليبي، الاثنين.

وأعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي العميد أحمد المسماري، تحرير 22 مختطفا لدى التنظيم من مناطق الفقهاء وتازربو بالدوائر الزراعية في منطقة غدوة، من قبل وحدات الجيش، والقضاء على عدد من مسلحي تنظيم الدولة.

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