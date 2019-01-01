شؤون فلسطينية

الحساينة: الحكومة بالمراحل الأخيرة من إعادة الإعمار وسنبني 1000 وحدة سكنية جديدة

الحساينة: الحكومة بالمراحل الأخيرة من إعادة الإعمار وسنبني 1000 وحدة سكنية جديدة
الوزير مفيد الحساينة
خاص دنيا الوطن - آن العقاد
أكد وزير الإسكان والأشغال العامة، مفيد الحساينة، أن وزارته في المرحلة الأخيرة من إعادة إعمار قطاع غزة، لافتاً إلى أن هناك ما يقارب ألف وحدة سكنية جديدة سيتم بناؤها من العدوان الأخير على القطاع.

وأوضح الحساينة، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه لم يصل للحكومة الفلسطينية من تعهدات المانحين سوى 40% فقط، في حين أنجزت الحكومة 90% من إعادة إعمار القطاع.

وأضاف: "هذا انجاز كبير مما أعلن عن الالتزامات وما تم وصوله، نتمنى من كل الدول الشقيقة أن تفي بجزء ما أعلنت عنه لنتتهي من عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وكل فترة لدينا جديد بشأن إعادة الإعمار".

 


أخبار ذات صلة

بينهن خالدة جرار.. إدارة معتقل (الدامون) تفرض عقوبات جماعية على عدد من الأسيرات

بينهن خالدة جرار.. إدارة معتقل (الدامون) تفرض عقوبات جماعية على عدد من الأسيرات

كشف جديد.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

كشف جديد.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

العوض: التشريعي أحد أعمدة أوسلو وطريقتان لتشكيل المجلس التأسيسي

العوض: التشريعي أحد أعمدة أوسلو وطريقتان لتشكيل المجلس التأسيسي

واعد للأسرى: العام المنصرم كان الأخطر على قضية الأسرى

واعد للأسرى: العام المنصرم كان الأخطر على قضية الأسرى

تنويه صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

تنويه صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

الشيخ خضر عدنان يوجه نداءً لإغاثة الأسير المريض محمد بشارات

الشيخ خضر عدنان يوجه نداءً لإغاثة الأسير المريض محمد بشارات

&#34;الديمقراطية&#34;: الدستورية خالفت القانون الأساسي وتخطت صلاحياتها

"الديمقراطية": الدستورية خالفت القانون الأساسي وتخطت صلاحياتها

نادي الأسير: إدارة معتقل (الدامون) تفرض عقوبات جماعية على عدد من الأسيرات

نادي الأسير: إدارة معتقل (الدامون) تفرض عقوبات جماعية على عدد من الأسيرات

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

واعد للأسرى: العام المنصرم كان الأخطر على قضية الأسرى

واعد للأسرى: العام المنصرم كان الأخطر على قضية الأسرى

تنويه صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

تنويه صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة

الشيخ خضر عدنان يوجه نداءً لإغاثة الأسير المريض محمد بشارات

الشيخ خضر عدنان يوجه نداءً لإغاثة الأسير المريض محمد بشارات

نادي الأسير: إدارة معتقل (الدامون) تفرض عقوبات جماعية على عدد من الأسيرات

نادي الأسير: إدارة معتقل (الدامون) تفرض عقوبات جماعية على عدد من الأسيرات

رئيس جامعة أسيوط يهنئ نائبه لشئون الدراسات العليا و البحوث والعمداء الجدد

رئيس جامعة أسيوط يهنئ نائبه لشئون الدراسات العليا و البحوث والعمداء الجدد

تيسير خالد: خيرا فعلت إسرائيل بانسحابها من (يونسكو)

تيسير خالد: خيرا فعلت إسرائيل بانسحابها من (يونسكو)

الشرطة تضبط 70 قطعة أثرية وجهاز كشف عن المعادن داخل منزل بالخليل

الشرطة تضبط 70 قطعة أثرية وجهاز كشف عن المعادن داخل منزل بالخليل

زكي: الجاليات الفلسطينية في أوروبا ينبغي أن تأخذ دورها الوطني

زكي: الجاليات الفلسطينية في أوروبا ينبغي أن تأخذ دورها الوطني

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

ليلى علوي: هذا سر جمالي

ليلى علوي: هذا سر جمالي

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

تسريبات &#34;ديلي ستار&#34;: ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

تسريبات "ديلي ستار": ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: &#34;حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني&#34;

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: "حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني"

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات &#34;الكيماوي&#34;

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات "الكيماوي"

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

تتقرب إلى الله بـ&#34;الدوران&#34;.. شاهد أول راقصة &#34;مولوية&#34; في مصر

تتقرب إلى الله بـ"الدوران".. شاهد أول راقصة "مولوية" في مصر

عربي

الحكومة اليمنية تطالب فريق الرقابة بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد

الحكومة اليمنية تطالب فريق الرقابة بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد

برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بسرقة وبيع مساعدات غذائية

برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بسرقة وبيع مساعدات غذائية

شاهد: لقطات مذهلة في احتفال دبي وبرج خليفة ببداية العام الجديد

شاهد: لقطات مذهلة في احتفال دبي وبرج خليفة ببداية العام الجديد

البشير يشكّل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدها السودان مؤخرا

البشير يشكّل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدها السودان مؤخرا