الحساينة: الحكومة بالمراحل الأخيرة من إعادة الإعمار وسنبني 1000 وحدة سكنية جديدة

خاص دنيا الوطن - آن العقاد



أكد وزير الإسكان والأشغال العامة، مفيد الحساينة، أن وزارته في المرحلة الأخيرة من إعادة إعمار قطاع غزة، لافتاً إلى أن هناك ما يقارب ألف وحدة سكنية جديدة سيتم بناؤها من العدوان الأخير على القطاع.





وأوضح الحساينة، في حديث خاص لـ "دنيا الوطن"، أنه لم يصل للحكومة الفلسطينية من تعهدات المانحين سوى 40% فقط، في حين أنجزت الحكومة 90% من إعادة إعمار القطاع.





وأضاف: "هذا انجاز كبير مما أعلن عن الالتزامات وما تم وصوله، نتمنى من كل الدول الشقيقة أن تفي بجزء ما أعلنت عنه لنتتهي من عملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، وكل فترة لدينا جديد بشأن إعادة الإعمار".







