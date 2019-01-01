كشف جديد.. داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

أعلنت وزارة الداخلية والامن الوطني، أن السفر عبر معبر رفح البري غدا الاربعاء، سيكون للحافلتان الثامنة والتاسعة من كشف 26/12/2018، وحافلة الجوازات المصرية من الكشف الجديد.





وطالبت الوزارة في تصريح لها عبر موقعها الالكتروني، المسافرين، بالتواجد عند الساعة السادسة والنصف من صباح غدٍ الأربعاء، في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.





وطالبتهم كذلك، إحضار بطاقة الهوية الخاصة بهم، وحجة عدم ممناعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.





رام الله - دنيا الوطن