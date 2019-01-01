شؤون فلسطينية

العوض: التشريعي أحد أعمدة أوسلو وطريقتان لتشكيل المجلس التأسيسي

العوض: التشريعي أحد أعمدة أوسلو وطريقتان لتشكيل المجلس التأسيسي
صورة أرشيفية
خاص دنيا الوطن - أحمد جلال
قال عضو المكتب السياسي لحزب الشعب، وليد العوض، إن حزبه دعا منذ عام 2011 إلى تشكيل مجلس تأسيسي للدولة الفلسطينية.

وأوضح العوض، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن ذلك مؤشراً على نهاية المرحلة الانتقالية والخروج من نفق أوسلو والتزاماته والانتقال من مربع السلطة إلى مربع الدولة، مضيفاً: "المجلس التشريعي كان أحد الاعمدة التي نتجت عن اتفاق أوسلو".

وأضاف العوض: "هذا المجلس كان يؤذن بأن هناك قبول مبدئي بتمديد المرحلة الانتقالية، والآن بعد انفاذ قرار المحكمة الدستورية بالرغم من أنه لا يؤدي لإيجاد حل لإنهاء الانقسام لكنه يوفر فرصة لوضع ذلك في إطار الانتقال من مربع السلطة لمربع الدولة".

وتابع: "الأمر يعني الانتقال مؤسساتياً لمربع الدولة، بما يحمل مؤشر واضح بعدم قبول تمديد المرحلة الانتقالية بكل إفرازاتها وبالتالي تشكيل مجلس تأسيسي لدولة فلسطين المستند للاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية عام 2012 سيكون بمثابة خطوة هامة".

وشدد العوض، إلى أن هناك طريقتين لتشكيل المجلس، الأولى تتمثل في الذهاب لانتخابات عامة تقود لتشكيل المجلس، والثانية عبر الحوار بين مكونات الشعب الفلسطينية لتفضى هذه المشاورات لتشكيل المجلس المؤقت لدولة فلسطين.

ولفت العوض، إلى أن دور هذا المجلس سيكون رقابي ولمدة عام ويؤسس لانتخابات برلمان دولة فلسطين، مستطرداً: "بهذا الجانب نكون قد أغلقنا مرحلة السلطة وانتقالنا فعليا لمرحلة الدولة".

وحذر العوض، من مغبة العودة مجدداً لمربع الالتزام بقيود أوسلو وندعو بشكل واضح وصريح للمضي قدما للخروج من التزامات أوسلو المؤسساتية كافة والدخول في مربع الدولة استناداً لرغبة شعبنا والاعتراف الأممي بدولة فلسطين

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