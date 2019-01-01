تنويه صادر عن شركة توزيع كهرباء محافظات غزة





وأضافت في بيان مقتضب: أن الفصل سيكون لأعمال صيانة طارئة داخل الخط الأخضر، قدرة الخط 12 ميجاوات.



رام الله - دنيا الوطنقالت شركة توزيع الكهرباء: إنها تنوه للأخوة المواطنين في محافظة رفح بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية ستقوم يوم الأربعاء، بفصل خط رقم 9 المغذي للمحافظة من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الرابعة مساء.