شؤون فلسطينية

الشيخ خضر عدنان يوجه نداءً لإغاثة الأسير المريض محمد بشارات

الشيخ خضر عدنان يوجه نداءً لإغاثة الأسير المريض محمد بشارات
الشيخ خضر عدنان
رام الله - دنيا الوطن
وجه القياديّ في حركة الجهاد الإسلامي الشيخ خضر عدنان، نداءً عاجلاً للتضامن ومساندة الأسير المريض محمد سعيد بشارات، الذي يعاني من فشل كلوي ومحكوم 18عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك خلال زيارة محرري حركة الجهاد لذوي الشهداء والأسرى في مدينة طمون بمحافظة طوباس في الأغوار بالضفة الغربية.

وناشد الشيخ عدنان، كل الحركة الأسيرة وكل حر وشريف بالوقوف مع بشارات بعد خطوته التصعيدية وإعلانه الإضراب عن الطعام، رغم خطورة الوضع الصحي.

ودعا كافة الأحرار على الساحة الفلسطينية للدفاع عن بشارات
والضغط على السجّان الإسرائيلي خاصةً في سجن الرملة.

يذكر، أن بشارات (34عاماً)، قرر اتخاذ إجراءات تصعيدية والإضراب عن الطعام، ضد المماطلة في إجراء عملية مستعجلة له في سجون الاحتلال، حيث أنه بحاجة إلى إجراء عملية زراعة كلى، بعد أن أجرى شقيقه الفحوصات اللازمة للتبرع وتطابقت
الاختبارات بينهما.

وبشارات ينتظر منذ عدة شهور تحديد موعد العملية، وهو مصاب بالفشل الكلوي؛ بسبب إصابته بجرثومة في المعدة تلقاها نتيجة تسمم غذائي في سجن النقب في شهر أيار/مايو من العام 2017.

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