شؤون فلسطينية

رئيس جامعة أسيوط يهنئ نائبه لشئون الدراسات العليا و البحوث والعمداء الجدد

رئيس جامعة أسيوط يهنئ نائبه لشئون الدراسات العليا و البحوث والعمداء الجدد
ترأس الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط صباح اليوم أخر جلسات مجلس الجامعة فى العام الميلادي 2018 ، وذلك بحضور الدكتور شحاتة غريب شلقامى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب والمشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة و السادة عمداء الكليات والأستاذ محمود بخيت أمين عام الجامعة .

كما توجه رئيس الجامعة بالتهنئة إلى الدكتور أحمد المنشاوي عميد كلية الطب لتولية منصب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث،وكذلك السادة العمداء الجدد لكليات التربية والتجارة و الخدمة الاجتماعية ، و الطب البيطري ، و التربية الرياضية ،و الآداب المنضمين إلى مجلس الجامعة ، موجهاَ الشكر للعمداء السابقين لما قدموه من عمل مخلص وعطاء متواصل طوال فترة توليهم العمادة والذي أنعكس فى تقدم الجامعة وتميزها فى كثير من المجالات ، مؤكداً أن الجامعة لا تنسى كل من ساهم وبذل من جهده ووقته للارتقاء بها وتطويرها ، كما هنئ السادة عمداء الكليات و أسرة الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين و الطلاب بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.

وخلال أعمال الجلسة أطمأن الدكتور طارق الجمال على حسن سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بمختلف كليات الجامعة على نحو هادئ و يسير ،مشدداَ على ضرورة تواجد عمداء الكليات وأساتذة المادة المتخصصين داخل لجان الامتحانات .




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