تيسير خالد: خيرا فعلت إسرائيل بانسحابها من (يونسكو)

رام الله - دنيا الوطنعلّق تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في مدونة له على مواقع التواصل الاجتماعي على قرار انسحاب إسرائيل من منظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو).وأضاف: خيرا فعلت إسرائيل بهذه الخطوة ، فهي بالذات وليس غيرها دولة تسعى لإعادة كتابة التاريخ وخاصة تاريخ القدس استنادا الى الأساطير وأقوال العرافين في محاولات مستميتة لنفي صلة الشعب الفلسطيني بالمدينة على امتداد تاريخها وحضارتها منذ بناها أجدادنا الكنعانيون قبل خمسة آلاف عام وخلد اسمها اجدادنا اليبوسيون قبل ثلاثة الاف عام وقبل ان يسمع التاريخ او يسجل في أي من صفحاته وجودا عبرانيا او يهوديا او اسرائيليا ليس في القدس وحسب بل وفي المنطقة بأسرها .وختم خالد مدونته قائلا: يبدو أن إسرائيل دولة يخيفها التاريخ، ولأنها كذلك تسعى لفبركة تاريخ ليس لمدينة القدس وحسب بل ولفلسطين والمنطقة يبدأ بالتيه ولا ينتهي بهيكل ضاع في بطون أساطير وروايات عرافين.