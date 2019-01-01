نتنياهو: لن نتقدم في المباحثات مع الفلسطينيين بسبب تأثير التنظيمات المتطرفة عليهم



وأضاف أن: "إسرائيل أثبتت فعاليتها في محاربة ما وصفه بـ"الإسلام المتطرف والعنيف" الذي تقوده الشيعة الإيرانية وتنظيم داعش الإرهابي"، وفق ما نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة.



ويتواجد نتنياهو في ريو دي جانيرو للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الجديد جاير بولسونارو.



وذكرت صحيفة (هارتس) أن إسرائيل تفاوض البرازيل على صفقة تشتري الأخيرة بموجبها طائرات مسيرة إسرائيلية الصنع.



رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: ان إسرائيل لن تحرز أيّ تقدم في المباحثات مع الفلسطينيين، نظرا لتأثير التنظيمات المتطرفة عليهم، على حد زعمه.وفي موضوع آخر، قال نتنياهو: إن دولا عربية تعتبر إسرائيل حليفة لا غنى عنها في محاربة إيران وتنظيم الدولة، مضيفا لقناة (غلوبو) التلفزيونية البرازيلية: إن "هذا الموقف أحدث ثورة في العلاقات بين إسرائيل والعالم العربي".