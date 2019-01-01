الشرطة تضبط 70 قطعة أثرية وجهاز كشف عن المعادن داخل منزل بالخليل

وأضاف ارزيقات: بأنه وخلال عملية التفتيش عثرت الشرطة بداخل المنزل على 70 قطعة أثرية مختلفة كانت عبارة عن قطع معدنية تعود لعصور عديدة بالإضافة لضبط آلة الكترونية تستخدم في عمليات البحث والتنقيب عن المعادن والآثار، بناء على ذلك قامت الشرطة بضبط هذه الآثار وإلقاء القبض على صاحب المنزل.



هذا وأكد البيان على توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال الإجراءات القانونية بحقه حسب الأصول .



رام الله - دنيا الوطنضبطت الشرطة اليوم 70 قطعة أثرية مختلفة بالإضافة لجهاز كشف عن المعادن والآثار داخل منزل في بلدة بيت أولا قضاء الخليل.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات "بأنه وبناء على معلومات تلقتها شرطة السياحة والآثار تتعلق بحيازة أحد الأشخاص على مجموعة من القطع الأثرية داخل منزله في بلدة بيت أولا، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش منزل المشتبه به وضبط ما بداخله من قطع أثرية ".