زكي: الجاليات الفلسطينية في أوروبا ينبغي أن تأخذ دورها الوطني





وأكد زكي أن الموقف يستدعي وحدة الصف الفلسطيني وبخاصة الجاليات الفلسطينية في أوروبا وأمريكا لمواجهة اللوبي الصهيوني الذي يعمل على تشويه النضال الوطني الفلسطيني.





واعتبر زكي أن الجاليات الفلسطينية في أوروبا ينبغي أن تأخذ دورها الوطني في نقل الرواية الفلسطينية واعتبارها سفيرة صادقة وأمينة لمعاناة شعبنا تحت الاحتلال الإسرائيلي، واستثمار علاقاتها مع الأصدقاء الأوروبيين للرد على الرواية الإسرائيلية الكاذبة.





وأضاف أن القيادة الفلسطينية تضع كل إمكانياتها لتسهيل عمل قيادة الجاليات الفلسطينية وإنجاح عملها الوحدوي الذي يجمع الشتات الفلسطيني في أوروبا في كيان وطني فلسطيني موحد بعيدا عن الفصائلية والحزبية ذات النظرة الضيقة، بحيث تكون القدس وفلسطين هي البوصلة التي توحد الجميع .





من جانبه أكد قادي أن الهيئة الإدارية التي تم انتخابها قبل أشهر قليلة والمكونة من 15 عضوا تعمل بنفس موحد، وهي جادة في برامجها الوطنية التي وضعتها استنادا إلى ما يتمتع به شعبنا الفلسطيني المتواجد في أوروبا من علاقات مع الأحزاب والقوى الأوروبية وعلاقات الصداقة مع الفئات المختلفة من الشعوب الأوروبية، وبخاصة تل المتضامنة مع نضال شعبنا.





وأضاف: أن الانتخابات الأخيرة أفرزت هيئة إدارية تمثل الجاليات الفلسطينية في 34 دولة أوروبية، وهي تعمل بروح واحدة وتضع المصالح الوطنية العليا للشعب الفلسطيني فوق كل اعتبار.



رام الله - دنيا الوطناستقبل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والمفوض العام للعلاقات العربية والصين الشعبية، عباس زكي رئيس الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في أوروبا د.علي القادي مساء أمس بحضور بسام زكارنة عضو المجلس الثوري لحركة فتح.ورحب زكي بزيارة د. القادي إلى فلسطين وتواصله الدائم مع أبناء وطنه في فلسطين حيث أطلعه على الظروف الصعبة والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية نتيجة للمخططات التآمرية التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة ترامب ضد الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.