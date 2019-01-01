خلال إيقاد شعلة الانطلاقة.. الرفاعي: الرئيس أبو مازن سيظل متمسكا على الثوابت

رام الله - دنيا الوطنأوقد د.سمير الرفاعي، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، شعلة الانطلاقة في مخيم السيدة زينب جنوب العاصمة السورية دمشق بحضور فصائل العمل الوطني الفلسطيني وحشد غفير من جماهير شعبنا الفلسطيني .وقال الرفاعي في كلمة له: إن هذه الذكرى العزيزة على قلوبنا جميعا، ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة، ذكرى انطلاقة الرصاصة الأولى والكفاح المسلح من أجل تحرير كامل الأرض الفلسطينية.وأضاف: "حركة فتح الحركة التي حوّلت الشعب الفلسطيني من لاجئ إلى ثائر وبعد 54 عاما حركة فتح ما زالت باقية على الأرض وملتزمة بكامل الأهداف التي انطلقت من أجلها".وشدد الرفاعي على أن حركة فتح ستبقى حركة وفية لكل الشعب الفلسطيني وستبقى متمسكة بكافة الثوابت الفلسطينية.وتابع: "اليوم توقد حركة فتح انطلاقتها الرابعة والخمسين واليوم يواجه الأخ الرئيس محمود عباس أبو مازن أبشع أنواع الهجمات و الضغوطات بحق شعبنا".وأكد بأن الرئيس عباس سيظل ثابت على الثوابت في مواجهة الغطرسة الأمريكية والإسرائيلية، مجددا في كلمته العهد والولاء لثورتنا المجيدة.ووجه الرفاعي في ختام كلمته التحية لأهلنا في الداخل والشتات مترحما على أرواح الشهداء ومتمنيا الشفاء العاجل للجرحى الابطال والحرية للأسرى البواسل في سجون الاحتلال.هذا وقد قامت كل مناطق إقليم سورية لحركة فتح بإيقاد شعلة الانطلاقة، مجددة العهد والقسم بالمضي على الثوابت الوطنية التي انطلقت لأجلها الثورة الفلسطينية المعاصرة رافضين التهديدات التي يتعرض لها الرئيس أبو مازن ومؤكدين المضي معه حتى النصر وانتزاع كافة حقوق شعبنا المشروعة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.