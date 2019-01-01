القواسمي يطالب هنية والسنوار بالاعتذار بعد الاعتداء على محافظ غزة



وأضاف: "هذا كله يحرف البوصلة عن الأجندات الوطنية وعلى رأسها القدس".

رام الله - دنيا الوطنطالب عضو المجلس الثوري لحركة فتح أسامة القواسمي، قيادات حركة حماس وخاصة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ورئيس الحركة في غزة يحيى السنوار، أن يعتذروا للشعب الفلسطيني، بعد حادثة الاعتداء على محافظ غزة إبراهيم أبو النجا.وقال في بيان صحفي: إن "الاعتداء على الأخ المناضل الكبير إبراهيم أبو النجا واتهامه بالعمالة، بعد خمسين عاما من النضال والاعتقال، وما جرى مع الأخت هند أبو النجا من اعتداء وحشي على رأسها بالهراوات، نموذج واضح على عقليتهم الظلامية، وحقد دفين للهوية الوطنية"، وفق تعبيره.