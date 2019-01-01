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الحكومة اليمنية تطالب فريق الرقابة بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد

الحكومة اليمنية تطالب فريق الرقابة بالكشف عن الطرف المعرقل لتنفيذ اتفاق السويد
وزير الإعلام اليمني
رام الله - دنيا الوطن
طالب وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني فريق الرقابة الدولية في اليمن برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، بالكشف عن الحقائق وتحديد الطرف المعرقل لإجراءات إعادة الانتشار في ميناء ومدينة الحديدة وفتح الممرات الآمنة للمساعدات الغذائية، في تقريره القادم لمجلس الأمن.

وقال الأرياني في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن تصريحات كاميرت تكشف موقف الأمم المتحدة الرافض للإجراءات الأحادية التي اتخذتها مليشيا الحوثي في ميناء الحديدة.

وأشار إلى أن مسرحية تسليم "المليشيا الحوثية " الميناء "تؤكد
ما حذرنا منه مسبقا من عدم جديتها المضي في مسار سياسي لتسوية الأزمة وتنفيذ التزاماتها التي نصت عليها اتفاقية السويد والقرارات الدولية ذات الصلة بالأزمة اليمنية وآخرها القرار"    .

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