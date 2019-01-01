آفي غباي يفك الشراكة مع تسيبي ليفني في إطار المعسكر الصهيوني

رام الله - دنيا الوطنقالت صحيفة (معاريف) اليوم الثلاثاء: إن زعيم (حزب العمل) آفي غباي حلّ الشراكة مع تسيبي ليفني في إطار (المعسكر الصهيوني).وكانت صحيفة (هآرتس) قالت: إن أعضاء في (الكنيست) من (حزب العمل)، انتقدوا قرار غباي تأجيل إجراء الانتخابات التمهيدية لتحديد قائمة المرشحين لـ (الكنيست) إلى ما بعد شهر ونصف الشهر.وقرر غباي إجراء الانتخابات في 12 شباط/فبراير، بالاتفاق مع سكرتير الحزب عران حرموني، وستجرى بعد أسبوع من الانتخابات الداخلية في (الليكود) وقبل يومين من الانتخابات التمهيدية في (ميرتس).وكان من المتوقع أن تجرى الانتخابات التمهيدية في حزب العمل قبل أسبوعين من الموعد الذي حدده غباي، فيما انتقد أعضاء (الكنيست) في الحزب قرار فرض حملة انتخابية طويلة ومرهقة على المنافسين.وقال مسؤول في الحزب وفق (هآرتس): إن "الانتخابات التمهيدية سوف تتسبب في إلحاق أضرار خطيرة بحملات أعضاء (الكنيست)، فالآن لديهم حوالي 200،000 شيكل لخوض المنافسة التي كان يفترض أن تمتد على ثلاثة أو أربعة أسابيع، والآن سيتعين عليهم استخدام نفس الميزانية لحملة تستغرق ضعف ذلك الوقت".