شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس أثناء مروره على حاجز تياسير

الاحتلال يعتقل شابا من طوباس أثناء مروره على حاجز تياسير
حاجز تياسير
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابا من طوباس أثناء مروره على حاجز تياسير شرق المدينة.

وأفاد مدير نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب أحمد جهاد صوافطة، أثناء مروره على الحاجز المذكور، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

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