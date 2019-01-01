عائلة غولدين تعلن بدء حملة ضد تحويل الأموال القطرية لغزة





ويشار إلى أن الجندي الإسرائيلي هدار جولدن، فُقد أثناء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة عام 2014، في حين تشير الترجيحات بأنه مأسور وجندي آخر، لدى حركة حماس، دون معرفة مصيرهما، إن كانا على قيد الحياة أم قُتلا.





وتوصلت حركة حماس وحكومة الاحتلال قبل نحو شهرين إلى تفاهمات تقضي بتحويل أموال قطرية إلى موظفي حكومة غزة السابقة، مقابل تخفيف حدة التظاهرات على الحدود.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت عائلة غولدين اليوم الثلاثاء، بدء حملة ضد تحويل الحكومة الإسرائيلية الأموال القطرية لحركة حماس، في غزة.وقالت قناة (ريشت 13) الإسرائيلية: إنه في يوم الجمعة ستبدأ العائلة احتجاجا لمطالبة حماس وقطر بإعادة الجنود المأسورين في القطاع.