الاحتلال يجرّف أراضٍ جنوب غرب جنين

رام الله - دنيا الوطنشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، بتجريف أراض في قرية ظهر المالح المعزولة خلف الجدار العنصري، جنوب غرب جنين.ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن رئيس مجلس قروي ظهر المالح أحمد الخطيب: إن جرافات الاحتلال شرعت بتجريف نحو 120 دونما، كما دمرت شارعا معبدا في القرية، لمصادرة أراضي المواطنين لصالح توسيع مستوطنة "شاكيد".