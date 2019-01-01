إسرائيل تحكم على مواطن من قطاع غزة بالسجن 20 عاما

حكمت المحكمة المركزية في بئر السبع، على المواطن مدحت أبو سنيمة، (26 سنة)، من سكان غزة، بالسجن لمدة 20 عاما.





وخلال محاكمته، قال أبو سنيمة: "لقد تركت جميع التنظيمات، ولم أقتل ولم أرتكب جريمة قتل أو أشياء من هذا القبيل"، بحسب (هآرتس)، مضيفة أنه تم تقديم لائحة الاتهام ضده في أيار/مايو 2016، ومن ثم تم تعديلها بهدف التوصل إلى صفقة ادعاء معه.

وقالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إن هذا الحكم جاء بعد اعترافه وإدانته بالتورط في "نشاط إرهابي في الجناح العسكري لحركة حماس منذ كان قاصرا"، وفق زعمها.