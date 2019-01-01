دوف حنين يقرر عدم الترشح لدورة (الكنيست) القادمة

قال عضو (الكنيست)، دوف حنين: إنه قرر عدم الترشح لدورة (الكنيست) القادمة، لكن لن يخرج من الحياة السياسية.



والنائب دوف حنين يهودي، انضم في الانتخابات السابقة عام 2015، للقائمة المشتركة التي تضم أحزابا عربية في إسرائيل، الأمر الذي لاقى فيه هجوما كبيرا من قبل شرائح واسعة من الإسرائيليين.



يشار إلى أن الأحزاب الإسرائيلية تستعد لإجراء انتخابات لـ (الكنيست) في شهر نيسان/إبريل المقبل.



رام الله - دنيا الوطن