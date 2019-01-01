يحتوي على أنظمة تكنولوجية متطورة.. إسرائيل تُنهي بناء السياج البحري على حدود غزة





وقالت (القناة العاشرة) الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، أن السياج الفاصل، تم بناؤه بارتفاع ستة أمتار، ويبلغ طوله 200 متر، ويحتوي على أنظمة تكنولوجية متطورة، وهو مصمم لمنع التسلل عن طريق البحر.



وبحسب القناة العاشرة، تم بناء الحاجز بطول 200 متر من الصخور الضخمة التي تم وضعها في البحر، على الحدود الشمالية للقطاع، وتم تثبيت جدار ذكي فوق هذه الصخور، ويحتوي السياج على أجهزة استشعار دقيقة، لاكتشاف الأنفاق عمليات التسلل، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.



وادعت مصادر بالجيش الإسرائيلي، أن حركة حماس حاولت إعاقة عملية بناء هذا السياج، من خلال القيام باستهداف الجنود المشرفين على عملية البناء.



رام الله - دنيا الوطنأعلن الجيش الإسرائيلي، أنه انتهى من بناء السياج الحدودي البحري الفاصل مع قطاع غزة، خلال فترة استمرت سبعة أشهر.