مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

رام الله - دنيا الوطناقتحم مجموعات من المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة، بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الخاصة.وكان مدير عام الأوقاف الاسلامية الشيخ، عزام الخطيب، أعلن مساء أمس، أن نحو 30 ألف مستوطن اقتحموا المسجد الاقصى في العام 2018 بزيادة 17% عن العام الذي سبقه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).