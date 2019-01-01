إصابة ثلاثة أشخاص بينهم ضابط شرطة في حادثة طعن في مانشستر



وقال موقع (بي بي سي): إن رجلا يحمل سكينا هاجم، رجلا وامرأة في الخمسينيات الساعة 20:50 بتوقيت غرينتش، حسب شرطة المواصلات البريطانية.



وذكرت الشرطة أن أحد ضباطها طُعن في الكتف، فيما احتجزت الشرطة رجلا للاشتباه في قيامه بمحاولة القتل.



وقال ضباط: إن شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في الحادث، ولكنها ما زالت تبحث عن الدافع وراء الحادث، فيما أُغلقت المحطة وما زالت الشرطة في موقع الحادث، وفق ما ذكرت ( بي بي سي).



رام الله - دنيا الوطنشهدت محطة فيكتوريا للقطارات في مدينة مانشستر الإنجليزية، حادثة طعن بسكين، أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة.