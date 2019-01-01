دولي

إصابة ثلاثة أشخاص بينهم ضابط شرطة في حادثة طعن في مانشستر

إصابة ثلاثة أشخاص بينهم ضابط شرطة في حادثة طعن في مانشستر
فيكتوريا للقطارات في مدينة مانشستر الإنجليزية
رام الله - دنيا الوطن
شهدت محطة فيكتوريا للقطارات في مدينة مانشستر الإنجليزية، حادثة طعن بسكين، أدى إلى إصابة  ثلاثة أشخاص، من بينهم ضابط شرطة.

وقال موقع (بي بي سي): إن رجلا يحمل سكينا هاجم، رجلا وامرأة في الخمسينيات الساعة 20:50 بتوقيت غرينتش، حسب شرطة المواصلات البريطانية.

وذكرت الشرطة أن أحد ضباطها طُعن في الكتف، فيما احتجزت الشرطة رجلا للاشتباه في قيامه بمحاولة القتل.

وقال ضباط: إن شرطة مكافحة الإرهاب تتولى التحقيق في الحادث، ولكنها ما زالت تبحث عن الدافع وراء الحادث، فيما أُغلقت المحطة وما زالت الشرطة في موقع الحادث، وفق ما ذكرت ( بي بي سي).

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