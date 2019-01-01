دولي

إصابة ثمانية يابانيين في هجوم يعتقد أنه إرهابي في طوكيو

إصابة ثمانية يابانيين في هجوم يعتقد أنه إرهابي في طوكيو
حادث دهس في اليابان يعتقد أنه إرهابي
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ثمانية يابانيين بينهم شخص فاقد الوعي، في هجوم يشتبه بأنه إرهابي، بعد أن صدمت سيارة حشدا من الناس الذين كانوا يحتفلون ببداية العام الجديد يوم الثلاثاء.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن متحدث باسم الشرطة قوله: إنه جرى احتجاز شخص في العشرينات من العمر ووصف الحادث بأنه "عمل من أعمال الإرهاب".

ووقع الحادث بعد وقت قصير من منتصف الليل بالتوقيت المحلي يوم الاثنين في منطقة هاراجوكو السياحية القريبة من ضريح ميجي في وسط طوكيو.

وقال عامل يبلغ من العمر 27 عاما في المنطقة: "لا أستطيع أن أصدق ما حدث. هذا مكان أعرفه جيدا لذا فإن الأمر صادم للغاية"، وفق ما نقلت رويترز.

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