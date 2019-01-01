عربي

برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بسرقة وبيع مساعدات غذائية

برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بسرقة وبيع مساعدات غذائية
أطفال في اليمن
رام الله - دنيا الوطن
اتهم برنامج الأغذية العالمي، حركة الحوثي، يوم الاثنين، بسرقة وبيع مساعدات غذائية مخصصة ليمنيين يعانون الجوع الشديد.

وقال البرنامج على لسان ديفيد بيزلي المدير التنفيذي : إنه وجد أن كثيرا من الأشخاص لم يتسلموا حصص الغذاء المستحقة لهم وإن منظمة واحدة على الأقل من الشركاء المحليين تابعة لوزارة التعليم الحوثية تمارس احتيالا.

وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة رويترز للأنباء: "هذا الفعل يصل إلى سرقة الطعام من أفواه الجائعين... في وقت يموت فيه الأطفال في اليمن لأنهم لا يملكون ما يكفي من طعام، يعد هذا فعلا شائنا. يجب أن يتوقف هذا السلوك الإجرامي على الفور".

وعبّر مسؤول من الحوثيين عن "الاستياء الشديد" من البيان قائلا "إنه لا ينسجم مع توجهات البرنامج (الأغذية العالمي)".

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عربي

برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بسرقة وبيع مساعدات غذائية

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