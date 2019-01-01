الزعيم كيم: إذا لم تلتزم واشنطن بتعهداتها سنبحث عن طريقة لحماية مصالحنا





وقال كيم، في خطاب متلفز بثته وسائل الإعلام المحلية الرسمية في كوريا الشمالية: إنه "إذا لم تلتزم الولايات المتحدة بتعهداتها التي قطعتها على نفسها أمام العالم أجمع، وإذا أصرت على استمرار عقوباتها وممارسة الضغوط ، قد لا نجد أمامنا خيارا إلا البحث عن طريقة لحماية سيادتنا ومصالحنا."



وأكد وفق ما ذكر موقع (بي بي سي)، أنه على استعداد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرة ثانية.





وناقش الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الكوري الشمالي قضية نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية في حزيران/يونيو الماضي أثناء القمة التاريخية التي جمعت بينهما في سنغافورة منتصف العام الماضي، وهي القمة الأولى من نوعها بين رئيس أمريكي في منصبه وزعيم كوريا الشمالية.



ورغم المفاوضات التي دارت بين الجانبين في هذا الشأن لم تسفر عن نتائج ملموسة بعد.

رام الله - دنيا الوطنأكد زعيم كوريا الشمالية، كيم جونج أون، التزامه بنزع السلاح النووي، محذرا في الوقت نفسه، من إمكانية "تغيير المسار" إذا استمرت العقوبات الأمريكية.