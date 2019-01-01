شاهد: لقطات مذهلة في احتفال دبي وبرج خليفة ببداية العام الجديد

احتفلت دول العالم اليوم الثلاثاء، ببدء العام الجديد 2019، حيث شهدت عدة مدن عالمية احتفالات صاخبة، وإطلاقا للألعاب النارية.





وفي مدينة دبي، شهد برج خليفة احتفالات وإطلاقا للألعاب النارية، حيث استحوذت على إعجاب العالم.



وسعت دولة الإمارات العربية المتحدة، فى ليلة رأس السنة 2019، إلى تحطيم الرقم القياسية لعروض الألعاب النارية.



وكانت دولة ساموا الواقعة في جنوبي المحيط الهادئ، أول بلد في العالم يودع عام 2018 ويستقبل 2019.







رام الله - دنيا الوطن