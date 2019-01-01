الاحتلال يعتقل 8 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين كاظم وأحمد يوسف علقم، وكريم يوسف اخليل خلال مداهمتها البلدة، كما سلمت عائلة المعتقلين علقم بلاغا لوالدهما لمراجعة مخابراتها.



رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر اليوم ثمانية فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وفق ما أفاد المتحدث باسم الجيش.في السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل.