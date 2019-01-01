شؤون فلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية
اعتقالات - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، وفجر اليوم ثمانية فلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وفق ما أفاد المتحدث باسم الجيش.

في السياق، قالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة مواطنين من بلدة بيت أمر شمال الخليل.

ونقلت (وفا) عن مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشقيقين كاظم وأحمد يوسف علقم، وكريم يوسف اخليل خلال مداهمتها البلدة، كما سلمت عائلة المعتقلين علقم بلاغا لوالدهما لمراجعة مخابراتها.

أخبار ذات صلة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

العملات: انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض طفيف على سعر صرف الدولار

الطقس: الجو غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

الطقس: الجو غائم جزئيا وارتفاع على درجات الحرارة

السلطات الإسرائيلية تقرر زيادة مساحة الصيد للفلسطينيين في بحر قطاع غزة

السلطات الإسرائيلية تقرر زيادة مساحة الصيد للفلسطينيين في بحر قطاع غزة

مصرع طفل (خمسة أعوام) بطلق ناري في الصدر بنابلس

مصرع طفل (خمسة أعوام) بطلق ناري في الصدر بنابلس

مصرع مواطنة بصعقة كهربائية داخل منزلها بطولكرم

مصرع مواطنة بصعقة كهربائية داخل منزلها بطولكرم

الشرطة تُنجز 4236 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تُنجز 4236 قضية الأسبوع الماضي

حكومة الوفاق تُدين &#34;الهجوم الآثم&#34; الذي نفذته حماس على المحتفلين بذكرى الانطلاقة

حكومة الوفاق تُدين "الهجوم الآثم" الذي نفذته حماس على المحتفلين بذكرى الانطلاقة

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

الاحتلال يعتقل 8 مواطنين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية

مصرع مواطنة بصعقة كهربائية داخل منزلها بطولكرم

مصرع مواطنة بصعقة كهربائية داخل منزلها بطولكرم

الشرطة تُنجز 4236 قضية الأسبوع الماضي

الشرطة تُنجز 4236 قضية الأسبوع الماضي

حكومة الوفاق تُدين &#34;الهجوم الآثم&#34; الذي نفذته حماس على المحتفلين بذكرى الانطلاقة

حكومة الوفاق تُدين "الهجوم الآثم" الذي نفذته حماس على المحتفلين بذكرى الانطلاقة

في ذكرى الانطلاق.. القوى الوطنية: نؤكد على رفض التطبيع العربي والسياسات الأمريكية

في ذكرى الانطلاق.. القوى الوطنية: نؤكد على رفض التطبيع العربي والسياسات الأمريكية

سفارة دولة فلسطين بالقاهرة تُوقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية

سفارة دولة فلسطين بالقاهرة تُوقد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية

الحساينة يُسلم شققاً سكنية للأسر الفقيرة في قطاع غزة

الحساينة يُسلم شققاً سكنية للأسر الفقيرة في قطاع غزة

منوعات

&#34;منشن للجين يمكن تشوفها&#34;.. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

"منشن للجين يمكن تشوفها".. شاهد ماذا فعلت لُجين عمران مع فتاة من غزة؟

ليلى علوي: هذا سر جمالي

ليلى علوي: هذا سر جمالي

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

وائل جسار يجمع الراقصتين صافيناز وجوهرة لأول مرة

تسريبات &#34;ديلي ستار&#34;: ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

تسريبات "ديلي ستار": ميغان ماركل حامل بتوأم.. والأمير هاري مهدد بالقتل

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

صور نادرة من جنازة فريد الأطرش.. وحكاية النعش المزيف الذي أثار جنون الجمهور؟

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: &#34;حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني&#34;

طليق نيللي كريم يهاجمها بعنف: "حضرتك نسيتي إنك أم.. حلي عني"

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات &#34;الكيماوي&#34;

لأول مرة.. إليسا تنشر فيديو وهي على سرير المرض خلال جرعات "الكيماوي"

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

لجين تفاجئ متابعيها بنشر صورة كاملة لأسرتها تكشف ملامحهم بوضوح

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

الحقيقة كاملة.. هذا ماتسبب في منع عرض حلقة فيفي عبده مع وفاء الكيلاني

تتقرب إلى الله بـ&#34;الدوران&#34;.. شاهد أول راقصة &#34;مولوية&#34; في مصر

تتقرب إلى الله بـ"الدوران".. شاهد أول راقصة "مولوية" في مصر

عربي

برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بسرقة وبيع مساعدات غذائية

برنامج الأغذية العالمي يتهم الحوثيين بسرقة وبيع مساعدات غذائية

البشير يشكّل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدها السودان مؤخرا

البشير يشكّل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدها السودان مؤخرا

قوة عراقية تحتجز رئيس الوزراء العراقي السابق وزوجته

قوة عراقية تحتجز رئيس الوزراء العراقي السابق وزوجته

سلاح الجو العراقي يوجه ضربة لتنظيم الدولة داخل سوريا

سلاح الجو العراقي يوجه ضربة لتنظيم الدولة داخل سوريا