البشير يشكّل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي شهدها السودان مؤخرا

رام الله - دنيا الوطنقرّر الرئيس السوداني، عمر البشير، تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الأحداث التي يشهدها السودان منذ أسبوعين.وقال بيان صادر من رئاسة الجمهورية: إن لجنة تقصي الحقائق يترأسها وزير العدل محمد أحمد سالم، وفق ما ذكر موقع (بي بي سي).وكان البشير أكد في وقت سابق في خطاب متلفز، أن بلاده توشك علي تجاوز الأزمة الاقتصادية التي تمر بها، موضحا خلال خطاب بمناسبة الذكري 63 لاستقلال السودان، أن "أسباب الأزمة داخلية وخارجية" مشيرا إلى أن "كل مؤسسات الدولة وضعت خارطة طريق للخروج من تلك الأزمة".وتشهد السودان منذ نحو أسبوعين احتجاجات عنيفة، من قبل شرائح واسعة في البلاد، بسبب سوء الأوضاع الاقتصادية الصعبة وغلاء بعض السلع الأساسية، حيث قُتل نحو 19 شخصا وأصيب المئات برصاص الأمن السوداني، في هذه الاحتجاجات.